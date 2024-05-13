Жиру объявил об уходе из «Милана» в МЛС по окончании сезона

Теги Милан МЛС серия А Италия трансферы Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру объявил об уходе из «Милана».

«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС.

Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в «Милане». Сейчас правильный момент, чтобы объявить [об уходе]. Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал нападающий «россонери». 

Ранее сообщалось, что французский футболист присоединится к «Лос-Анджелесу». 

Жиру выступал за «Милан» с 2021 года. В составе итальянского клуба он провел 130 матчей и забил 48 голов. Игрок завоевал скудетто с командой в сезоне-2021/22. 

21 комментарий
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Спасибо за тот дубль Интеру, будем скучать❤️
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Настоящий профи !!!
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После Арсенала казалось, что будет доигрывать, а Жиру стал ещё лучше
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Из Арсенала ушёл в 32 года - ЛЧ взял, ЛЕ взял, Серию А взял, Суперкубок тоже.
Неплохо так уже не на пике пособирал трофеи.
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+8
Ответ KeriLLo
Из Арсенала ушёл в 32 года - ЛЧ взял, ЛЕ взял, Серию А взял, Суперкубок тоже. Неплохо так уже не на пике пособирал трофеи.
Но все же самое крутой трофей, который у него есть - это победа в чемпионате Франции за Монпелье. Ну а так да, красиво прошелся по Европе и собрал практически все сливки.
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Бесподобный ИГРОК!!! БРАВО 👏 ЕМУ. И ещё запомнил момент матча где он встал в ворота Милана, и сделал супер сэйф!
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Спасибо за все!!!
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Помню его гол за Арсенал Кристал Пэласу ударом скорпиона, вот это была красотища
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Навсегда оставил свой след в Милане. Его сейв многие будут помнить.
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Ответ corazon blanco
Но все же самое крутой трофей, который у него есть - это победа в чемпионате Франции за Монпелье. Ну а так да, красиво прошелся по Европе и собрал практически все сливки.
Да, тот трофей помню, он там ещё и голов наколотил прилично.
+ в сборной лучший бомбардир и ЧМ брал + медали за ЧЕ.
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Млс возрождается по ходу)
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к великому в МЛС !
ну хоть не в засаленную пустыню к примадонне
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Не до Жиру, быть бы Живэ.
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если не будет валять дурака, то вместе с Дени Буангой будет разрывать МЛС
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Ну в его возрасте можно и о пенсии подумать, ничего предосудительного тут нету
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Правильный выбор, один алжирец, который сидел под Жиру, поехал за инстаграмщицей, итог знаем
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Кто бы мог подумать, что после ухода из стана пушкарей, он обретёт вторую молодость. Спасибо за все, Оливье. Возможно, один из самых недооцененных нападающих. Вспомнил удар скорпионом против "Кристал Пэлас", когда он ещё играл за "Арсенал". И за этот удар он забрал премию Пушкаша за лучший удар.
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Спасибо Жиру за годы в Милане и европейском футболе! Настоящий профессионал, всего себя отдающий игре.
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underrated footballer, good luck
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Спасибо Оливье! Пример класса и профессионализма 👍
Еще пофеерит в МЛС!
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Спасибо за всё, в таком возрасте такая форма, это блеск! но, пожалуйста, пригласите нападающего моложе 75лет (Йович не в счет)
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