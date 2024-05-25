🏆 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд 🌊

Теги Спартак Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023/24.

В заключительном туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира.

«Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Это повторение рекорда страны: в период с 1996 по 2001 годы шесть титулов подряд взял «Спартак».

562 комментария
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Динамо Дортмунд)))
+630
-5
+625
Краснодар ни себе ни людям.
+515
-44
+471
Ответ JENNINGS
Динамо Дортмунд)))
Динамо - позор российского футбола.
+364
-41
+323
Ждём пейнтбол на базе Динамо
+171
-6
+165
Ответ Michy13
Зенит позор Российского футбола
Вас не слышно с первого места))
+193
-35
+158
Динамо позор российского футбола
+178
-22
+156
патологические неудачники, что Краснодар, что Динамо

нужно в чемпионскую гонку обратно ЦСКА, Спартак и Локомотив

на этих бедолаг надеяться смысла нет
+136
-3
+133
Зенит Чемпион
Динамо Москва
Краснодар парк
+138
-5
+133
песьякову тоже медаль подарите.
+121
-8
+113
Динамо - фееричные позорники, даже не жалко их
+101
-2
+99
Краснодар подарил Питеру чемпионство , сначала уволили тренера , а в последнем туре обыграли Динамо.
+93
-3
+90
Зенит позор Российского футбола
+219
-153
+66
Докладываю обстановку на маяке 2452
+57
0
+57
Ответ Michy13
Зенит позор Российского футбола
Не плач)
+73
-17
+56
Боруссия 2023
Динамо 2024
+57
-1
+56
Конченый чемпионат, ей богу
+87
-40
+47
Краснодар и Динамо, вы ничто...жества! Проклятие вам нам 50 лет, не быть чемпионами!
+49
-12
+37
Ответ cZeiss
Краснодар ни себе ни людям.
Гении
+33
-2
+31
Ответ Ghost Ghost
Конченый чемпионат, ей богу
Если бы Динамо выйграло ,
чемпионат стал бы супер ???
+27
-2
+25
Ни минуты не сомневался в Краснодаре и Галицком. Эти ребята сделали все, что бы Зенит стал чемпионом.
+30
-7
+23
Ответ JENNINGS
Динамо Дортмунд)))
Антон Шунин. Мой любимый Антон Шунин. Он снова не чемпион России
+23
0
+23
Ответ Старик Стариканов
Динамо позор российского футбола
И Динамо, и те, кому они сегодня проиграли))
+28
-6
+22
Ответ cZeiss
Краснодар ни себе ни людям.
Им что, подыграть нужно было?
+21
0
+21
Динамо = Боруссия Д
+18
-2
+16
Чего не смеётесь ? Не смешно ? ЭТО РПЛ!
+19
-3
+16
Ответ cZeiss
Краснодар ни себе ни людям.
Должны были слить специально или что?
+17
-1
+16
Ответ cZeiss
Краснодар ни себе ни людям.
Они себе серебро выиграли, лучший результат в истории клуба
+16
0
+16
Ответ евГений
Зенит - позор российского футбола.
Наслаждаюсь когда у людей так подгорает.
Мы - чемпионы. А кто вы - большой вопрос 😁
+16
-2
+14
Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Извините,но Динамо это дно..
Летят 0:1 а мяч у Краснодара почти всю концовку
Не заслужило Динамо чемпионство
+14
0
+14
Что только Зенит не делал в этом сезоне , чтобы дать конкурентам победить…
+13
0
+13
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