🏆 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд 🌊
«Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023/24.
В заключительном туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира.
«Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Это повторение рекорда страны: в период с 1996 по 2001 годы шесть титулов подряд взял «Спартак».
нужно в чемпионскую гонку обратно ЦСКА, Спартак и Локомотив
на этих бедолаг надеяться смысла нет
Динамо Москва
Краснодар парк
Динамо 2024
чемпионат стал бы супер ???
Мы - чемпионы. А кто вы - большой вопрос 😁
Летят 0:1 а мяч у Краснодара почти всю концовку
Не заслужило Динамо чемпионство