🏆 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд 🌊

«Зенит» стал чемпионом РПЛ-2023/24.

В заключительном туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира.

«Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Это повторение рекорда страны: в период с 1996 по 2001 годы шесть титулов подряд взял «Спартак».