Дмитрий Медведев о Петербурге: «Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в РПЛ. В этом есть залог будущих побед, надеюсь»
Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона РПЛ в шестой раз подряд, набрав 57 очков.
«Повод действительно особый, победа была не простая – трудовая. Мне как человеку питерскому очень приятно.
Я как раз прилетел в этот день [в Санкт-Петербург], ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!
Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу, Александр Дмитриевич [Беглов], а «Зениту» я желаю побед и прекрасного футбола», – сказал председатель «Единой России» на встрече с жителями Санкт-Петербурга.
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На его фоне Матвиенко идеал.
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