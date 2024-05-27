Дмитрий Медведев о Петербурге: «Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в РПЛ. В этом есть залог будущих побед, надеюсь»

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона в шестой раз подряд, набрав 57 очков.

«Повод действительно особый, победа была не простая – трудовая. Мне как человеку питерскому очень приятно.

Я как раз прилетел в этот день [в Санкт-Петербург], ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!

Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу, Александр Дмитриевич [Беглов], а «Зениту» я желаю побед и прекрасного футбола», – сказал председатель «Единой России» на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»