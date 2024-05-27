Дмитрий Медведев о Петербурге: «Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в РПЛ. В этом есть залог будущих побед, надеюсь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Медведев Политика ТАСС Александр Беглов Футбол

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона РПЛ в шестой раз подряд, набрав 57 очков. 

«Повод действительно особый, победа была не простая – трудовая. Мне как человеку питерскому очень приятно.

Я как раз прилетел в этот день [в Санкт-Петербург], ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!

Шесть лет губернатор работает – шесть раз подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу, Александр Дмитриевич [Беглов], а «Зениту» я желаю побед и прекрасного футбола», – сказал председатель «Единой России» на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Беглов 8 забил и 11 отдал, неплохой сезон
+80
-2
+78
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
+60
-1
+59
Ответ Cruel Snake
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
Нет
+50
-1
+49
Господи, какая чушь
+24
0
+24
Как же любят примазываться к любому достижению члены Едим России! А губернатору отдельный вопрос : Когда в Санкт-Петербурге будут такие же пенсии у народа, как в Москве? Или у нас в СПб пенсионеры второго сорта?
+20
-3
+17
Ответ Bartez1986
Беглов 8 забил и 11 отдал, неплохой сезон
Откатов?)
+14
0
+14
Хаха он трезвый ? Причем тут губер .
+10
0
+10
Не вижу заслуги бакинского Беглова в победах Зенита.
Не подсерает клубу хотя бы - и то хорошо.
+9
0
+9
Так понимаю Беглый во всех 180 играх за 6 сезонов сыграл в основе
Митяй по ходу опять перебрал Финляндии
+9
0
+9
Он хочет этим сказать что С. Собянин виноват что Москва без 🏆 😜😜😜
+8
0
+8
Ответ Cruel Snake
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
Он из народной партии! А там слова на ветер не бросают!
+8
0
+8
Беглов это позор Петербурга) Город при нем вообще не развивается, а остановился во времени. Превратился в грязный, нищий город с грязными, обшарпанными фасадами и это в центре, а про окраины молчу. Метро не строится, подъезды не ремонтируются. Жкх в.. Опе, в кранах ужасная вода и это следствие всей работы.
+6
0
+6
Ответ Cruel Snake
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
У него и перед футболом нет, его тупо упомянули ради рейтингов
+5
0
+5
когда других заслуг нет, то едерасы ставят себе в заслуги победы спортсменов и команд, к которым не имели и не могу иметь никакого отношения.
+5
0
+5
Что он несёт?
+5
0
+5
Ответ Александр Иванушкин
Что он несёт?
Синька зло
+6
-1
+5
Ответ Cruel Snake
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
Гулял все выходные по Питеру.
Даже в центре очень много мест требуют кап. ремонта и в запустении.
+5
0
+5
Ответ Юрий Кечко
Откатов?)
Лидер по статистике успешных откат... ой, то есть подкатов!
+4
0
+4
Из серии—настало лето, спасибо дедушке за это....То к дню Победы примазываются, то к чемпионству клуба....Мужчина, Вас там не стояло!
+4
0
+4
Ты лучше расскажи ка кпри таком убытке газпрома вы вкладывает еще огромные деньгив Бразильце в зенита????
+4
-2
+2
Ага, давайте ещё победы Зенита приплюсуем к гению Беглова.
Самый бестолковый, самый не причастный к делам города, аморфный, безинциативный и бесхрбетный мэр города.
На его фоне Матвиенко идеал.
Спасибо можно сказать только за транспортную реформу, да и то тут скорее всего из Москвы указание прилетело.
О метро не мечтаем. Это клоунада.
+2
0
+2
как всегда сказал как в лужу крикнул...
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Я не из Санкт-Петербурга (Ленинградской области) просто, а ещё какие то заслуги у губернатора на его посту есть? Просто должны же быть вещи которые волнуют его больше чем футбол
Так и с точки зрения футбола его заслуги нет никакой))) К чему Медведь его приплел вообще непонятно.
+1
0
+1
Ответ Гриззли
Кто-нибудь может сказать, почему в Петербурге есть губернатор, а а Москве нет?
Вот в Москве есть мэр, в Питере губернатор… если их поменять местами то Динамо возьмёт
+1
0
+1
ведь он свято верит в то, что говорит)))
+1
0
+1
Кто-нибудь знает телефон его дилера? Друг спрашивает.
+1
0
+1
Системные нарушения причинно-следственных связей могут свидетельствовать о переходе 2-й стадии алкогольной зависимости в 3-ю
+2
-1
+1
Как стыдно
+1
0
+1
Да что за дурак
+1
0
+1
То есть если Беглов будет главой Москвы (ну чисто теоретически), то все московские клубы одновременно будут чемпионами на протяжении шести сезонов подряд? Логика, получается, такая?)))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий