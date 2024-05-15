ЦСКА не проиграл «Зениту» в основное время ни разу за 5 матчей сезона, но оба раза уступил в серии пенальти
«Зенит» весь сезон не может обыграть ЦСКА в игровое время.
Сегодня команды сыграли 0:0 в ответном матче (первая игра 1:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По пенальти выиграл «Зенит» – 5:4.
В последний раз команда Сергея Семака обыгрывала московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.
Петербуржцы ни разу за 5 матчей этого сезона не смогли обыграть армейцев в основное время. При этом «Зенит» выиграл обе серии пенальти против соперника – сегодня и в OLIMPBET Суперкубке России (5:4).
Ну а соперник просто всю игру отбивается
В целом все закономерно
Сменщик оказался бесполезен в серии.
были свежие игроки вообще то
Вот и шанс зениту , хоть кубок взять..
Как Рубин при Бердыеве. Такой же унылый и тошнотворный.