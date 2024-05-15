ЦСКА не проиграл «Зениту» в основное время ни разу за 5 матчей сезона, но оба раза уступил в серии пенальти

«Зенит» весь сезон не может обыграть ЦСКА в игровое время.

Сегодня команды сыграли 0:0 в ответном матче (первая игра 1:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По пенальти выиграл «Зенит» – 5:4.

В последний раз команда Сергея Семака обыгрывала московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.

Петербуржцы ни разу за 5 матчей этого сезона не смогли обыграть армейцев в основное время. При этом «Зенит» выиграл обе серии пенальти против соперника – сегодня и в OLIMPBET Суперкубке России (5:4).