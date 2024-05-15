ЦСКА не проиграл «Зениту» в основное время ни разу за 5 матчей сезона, но оба раза уступил в серии пенальти

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Футбол

«Зенит» весь сезон не может обыграть ЦСКА в игровое время.

Сегодня команды сыграли 0:0 в ответном матче (первая игра 1:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По пенальти выиграл «Зенит» – 5:4.

В последний раз команда Сергея Семака обыгрывала московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.

Петербуржцы ни разу за 5 матчей этого сезона не смогли обыграть армейцев в основное время. При этом «Зенит» выиграл обе серии пенальти против соперника – сегодня и в OLIMPBET Суперкубке России (5:4).

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43 комментария
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ЦСКА не то что не проиграл, ЦСКА сыграл как Урал или Пари. Это гораздо позорнее
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В первом тайме со второй командой зенита не вылазили из своей штрафной. ДНИЩЕ
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Но один удар в створ, и тот с пенальти, за два матча это конечно сильно
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Ответ Groznyi2024
ЦСКА не то что не проиграл, ЦСКА сыграл как Урал или Пари. Это гораздо позорнее
На фоне этого ЦСКА и тот "знаменитый" Амкар адепты смелого атакующего футбола. По этой тактике ЦСКА надо пособие по антифутболу делать.
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+20
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ага, Изидор уже усилил Локо, Ахметов разорвал в Краснодаре, а 34 летний Ерохин наверное усадил бы Бителло на скамейку в Динамо)
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ЦСКА оконачтельно превратился в середняка
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ЦСКА не проиграл ни разу но проиграл 2 трофея) Такая вот парадоксальная арифметика
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Ответ Miron_8383
Но один удар в створ, и тот с пенальти, за два матча это конечно сильно
Это гениальная тактика Федотова.
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Сезон который хочется забыть. Сезон который хочется удалить из истории и статистики. На моей памяти самая невнятная игра в атаке с 2001-2002 года. Отдельный респект за этот полуфинал Федотову и Заболотному. Зе с минуты 75 вообще не бегал, еле ходил по полю. Ещё и послематчевые пенальти пошёл бить
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Игра Зенита в атаке полнейший крах
Ну а соперник просто всю игру отбивается
В целом все закономерно
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Что ж за травма такая у Акинфеева, что его не выпустили даже на пенальти?
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Не повезло коням с травмой Торопа канеш.
Сменщик оказался бесполезен в серии.
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Ну зато в чемпионате вторая атака
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Почему на замену не вышел Акинфеев? Ведь он бы мог потащить серию пенальти...
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Ответ nick-basil
Зрелищем бразильцев на коленях молящихся богу во время пенальти с восьмой командой чемпионата, удовлетворен.
Быть удволитворенным такой убогой игрой это как говну радоваться)
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Действительно, ЦСКА Зениту уступал только в серии пенальти. Проигрывал Зениту исключительно Федотов вместе со своим любимчиком Заболотным, невероятно трусливой игрой и абсолютным отсутствием тренерской мысли.
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Ответ Evgenii_krk
Сезон который хочется забыть. Сезон который хочется удалить из истории и статистики. На моей памяти самая невнятная игра в атаке с 2001-2002 года. Отдельный респект за этот полуфинал Федотову и Заболотному. Зе с минуты 75 вообще не бегал, еле ходил по полю. Ещё и послематчевые пенальти пошёл бить
наверное потому что его менять надо было и не ставить бить пенали.
были свежие игроки вообще то
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Скорее вопрос к Семаку, за столько матчей не смог найти решения этой головоломки
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Мухина ЦСКА очень сильно не хватает ))) Боец, наглый и напористый ! И Глебова надо наигрывать , всех этих второсортных легионеров распродать нужно летом.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Цирк и кони. Не воспользоваться плохой формой Зенита чтобы зацепить кубок это надо еще умудриться
Лотерея не туда повернулась что пеплом голову посыпать
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За 6 с учетом прошлого. Но с такой игрой , причем с обоих сторон , это просто отврат
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Цирк и кони. Не воспользоваться плохой формой Зенита чтобы зацепить кубок это надо еще умудриться
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Кто в этой команде способен играть с Зенитом с позиции силы
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У Семака судя по всему какой-то синдром Федотова. Ни в какую не может его обыгрывать.
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Не проиграл, но уступил ©
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Ответ Юрий Тюмин
У Зенита игроки в 5 раз дороже стоят и куплены у ЦСКА вооще под санкциями..и что хотите чтоб Зениту бой дали на ихнем поле..и состав слабей
Зачем тогда вообще в футбол играть? И в чем смысл? На старте признавайтесь себя проигравшими.
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После того как Федотов стал тренером ЦСКА, игры с Зенитом одни из самых скучных в чемпионате.
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Финал " Балтийский берег"🍾
Вот и шанс зениту , хоть кубок взять..
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ПФК точно "профессиональный" клуб?)))
Как Рубин при Бердыеве. Такой же унылый и тошнотворный.
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на кой чёрт они поставили не Акинфеева а шайхутдинова в ворота, Игорь хоть один пендаль да взял бы, а заболотный позорник подвёл команду...
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