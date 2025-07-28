Дркушич о 2:2 с «Рубином»: «Обидно пропустить гол на последней минуте. Дома с ЦСКА «Зениту» будет чуть полегче»
— Очень обидно пропустить гол на последней минуте матча. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. Тем не менее были моменты, могли забить. Тогда было бы все — победа. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам.
— Вы играли против Даку. Не обидно, что он все же забил?
— Мне обидно за то, что «Рубин» забил, а не именно Даку. Мне как защитнику нравится играть против сильных соперников. Даку при этом один из лучших нападающих чемпионата.
— Какой настрой был после перерыва с «Рубином»?
— Настрой — надо забить еще гол или два. Но совершили ошибку, пропустили, а это тяжелый момент. Не получилось забить третий самим.
— Давит на команду результат?
— Это всегда так, когда ты игрок «Зенита» — надо выигрывать каждый матч.
— Следующая игра чемпионата у вас с ЦСКА.
— Очень важно выиграть, с нашими болельщиками дома, думаю, будет чуть полегче. Но сначала надо сыграть с «Ахматом» в Грозном в Кубке, — сказал защитник «Зенита».