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Дркушич о 2:2 с «Рубином»: «Обидно пропустить гол на последней минуте. Дома с ЦСКА «Зениту» будет чуть полегче»

Ванья Дркушич оценил гостевую ничью «Зенита» с «Рубином» (2:2) в 2-м туре Мир РПЛ.

— Очень обидно пропустить гол на последней минуте матча. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. Тем не менее были моменты, могли забить. Тогда было бы все — победа. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам.

— Вы играли против Даку. Не обидно, что он все же забил?

— Мне обидно за то, что «Рубин» забил, а не именно Даку. Мне как защитнику нравится играть против сильных соперников. Даку при этом один из лучших нападающих чемпионата.

— Какой настрой был после перерыва с «Рубином»?

— Настрой — надо забить еще гол или два. Но совершили ошибку, пропустили, а это тяжелый момент. Не получилось забить третий самим.

— Давит на команду результат?

— Это всегда так, когда ты игрок «Зенита» — надо выигрывать каждый матч.

— Следующая игра чемпионата у вас с ЦСКА.

— Очень важно выиграть, с нашими болельщиками дома, думаю, будет чуть полегче. Но сначала надо сыграть с «Ахматом» в Грозном в Кубке, — сказал защитник «Зенита».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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