Срджан Бабич: «Хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом»
Срджан Бабич заявил о желании остаться в «Спартаке».
Сообщалось, что защитник может вернуться в «Црвену Звезду» или перейти в один из клубов Саудовской Аравии.
«Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом», — сказал Бабич.
Соглашение 28-летнего серба с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года.
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