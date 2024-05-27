Срджан Бабич: «Хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом» 

Срджан Бабич заявил о желании остаться в «Спартаке».

Сообщалось, что защитник может вернуться в «Црвену Звезду» или перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

«Конечно, я хочу продолжать играть за « ». У меня контракт с клубом», — сказал .

Соглашение 28-летнего серба с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года.