Срджан Бабич: «Хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Спорт-Экспресс Футбол

Срджан Бабич заявил о желании остаться в «Спартаке».

Сообщалось, что защитник может вернуться в «Црвену Звезду» или перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

«Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом», — сказал Бабич.

Соглашение 28-летнего серба с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года.

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4 комментария
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Болельщики Спартака тоже хотят этого, не смотря на происки хейтеров...
Благодаря Бабичу раскрылся Дуарте и продолжает прогрессировать вместе с Черновым и даже Максименко, на котором многие поставили крест ...
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По взгляду со стороны лучший игрок Спартака в сезоне
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Сержант Молоток !!! Внеочередное тебе звание , Капитан !!! КБ , Вперед !!!
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