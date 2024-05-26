Павел Погребняк: «Гегемония «Зенита» – дополнительная мотивация для других. Командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными»

Теги Зенит Павел Погребняк Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в шестой раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на 1 очко.

«Другим командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными.

Гегемония «Зенита» – это дополнительная мотивация для других клубов, чтобы его с первого места сместить», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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17 комментариев
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Нужно купить срочно минимум одного уголовника, нападающего, который забьет 0 голов за пол сезона, и ещё пару чехо-голландцев по 18 млн, а потом их всех в аренду и по арабским тюрьмам, а потом ныть про дух и судейский заговор и про бразильцев в Зените.
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+13
Как как
3 первых места заняли Команды где стабильно выходит по 8 легионеров в старте )))
Я ни на что не намекаю))
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Паша! Все давно знают, что становиться лучше это неправильный путь! Правильно — желать сильному стать слабее.
+7
-1
+6
Ответ Доктор Верховцев
Паша! Все давно знают, что становиться лучше это неправильный путь! Правильно — желать сильному стать слабее.
И душнить на форумах и в блогах, что кругом заговор.
+7
-1
+6
"Чемпионская гонка"
(мини-пьеса в двух актах)
Действующие лица:
ФК Зенит, ФК Краснодар, ФК Динамо, болельщики ФК Спартак, Федор Смолов.

Действие 1. С 1-го по 29-й тур
ФК Зенит: - Дошли слухи, что кое-кому надоело, что я постоянно выигрываю. Есть желающие стать чемпионом?
ФК Краснодар: - Ну, я бы не возражал. Наверное... Хотя... Да, нет... Не, знаю, в общем. У Динамо поинтересуйся, ок?
ФК Динамо: - Да, да. Я тут! В принципе, я не против, конечно... Просто я так давно не выигрывал чемпионат... Подзабыл эти ощущения. Поэтому чо-то как-то не уверен...
ФК Краснодар: - Не уверен он! Я, вообще, никогда ничего не выигрывал. Для меня эти ощущения и вовсе неизвестны. А неизвестность, как известно, пугает...
Болельщики ФК Спартак: - Для нас Динамо - самый принципиальный соперник! Мы его ненавидим всей душой!! А Зенит для нас ровным счетом ничего не значит. По этой причине мы хотим, чтобы чемпионом стало Динамо - лишь бы не Зенит!!
ФК Динамо: - Ну, если вы настаиваете...
ФК Зенит: - Да уж, не сочтите за труд!

Действие второе. 30-й тур.
ФК Динамо: - Слышь, Краснодар... Я тут подумал... Может, все-таки, ты возьмешь это чемпионство? А то мне как-то немного страшновато...
ФК Краснодар: - Да? Ну, не знаю... Ладно, рискну, так и быть... Упс... Там Зенит его взял... Вот и славненько!
ФК Динамо: - И у меня прям как камень с сердца!
Болельщики ФК Спартак: - Да как так-то?! Ну, ё-моё...
Фёдор Смолов, улыбаясь: - А что? Ништяк!
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Да ничего придумывать не надо, всё уже придумано гениями тренерского цеха типа Рашида Рахимова и Федотова - 5 защитников, 4 опорника - все в своей штрафной, плюс чуть выше штрафной - опорный быстроногий "негр", способный пару раз за матч убежать в контру.
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Интересный момент. Почему-то "растворяются в борще" комменты, содержащие слова "кокаин" и "бромантан", но остаются комменты от потешных спартаковских фантазеров с оскорблениями третьих лиц...
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Есть Лукойл и ВТБ, но вы покупаете Кралов, Тиллей, Аиртонов, Бабичей, Филлипов и т.д., а кто-то Венделов, Барриосов, Эраковичей и Сантосов. Вот и всё.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ну свой банк Открытие вы лихо просpали. Могу напомнить как государство протянуло руку помощи...
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
что у тебя на лице написано большой вопрос, но у лукойла второй бюджет в рпл. что же ты слёзки льёшь? у вас же не команда, а скандал
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Браво! Чего не ожидал в комментах под этой новостью так это журналистского расследования-разоблачения
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Ответ Владимир Лазарев
Браво! Чего не ожидал в комментах под этой новостью так это журналистского расследования-разоблачения
Типичные спартаковцы такие прогнозируемые и легко обсчитываемые... Это заняло 30 секунд. Но я подобных персонажей сразу же в ЧС отправляю. Поскольку не заинтересован в чтении их "высокоинтеллектуальных" нетленок ;)
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Ну так-то да. Если приглашать всяких шарлатанов рангников и тренеришек из европки, затягивать со сменой поколений, вылетать в Пердив с медиа-бегемотиком, внезапно менять тренера в середине сезона, строить перекошенный в атаку футбол, чтобы потом в решающем матче пропустить - так гегемонию Зенита не победить.
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Ответ Евгений Смирнов
"Гегемония" Зенита построена на базовом факторе - Газпром. Бездонная казна, никем не считаемых денег. О чем нужно задуматься другим? Где найти свой Газпром? Как расположить к себе откормленную башку Лëшки Миллера? Болельщикам с берегов Невы перед тем, как что-нибудь ответить, рекоммендую сначала публично перечислить всё трофеи выигранные Зенитушкой ДО Газпрома.
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Смирнов
"Гегемония" Зенита построена на базовом факторе - Газпром. Бездонная казна, никем не считаемых денег. О чем нужно задуматься другим? Где найти свой Газпром? Как расположить к себе откормленную башку Лëшки Миллера? Болельщикам с берегов Невы перед тем, как что-нибудь ответить, рекоммендую сначала публично перечислить всё трофеи выигранные Зенитушкой ДО Газпрома.
о, да тут клиника. а может чрезмерное употребление алкоголя , или того хуже аптека или гера. а может влияние секты? будь оно не ладно
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