Павел Погребняк: «Гегемония «Зенита» – дополнительная мотивация для других. Командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными»

Павел Погребняк высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в шестой раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на 1 очко.

«Другим командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными.

Гегемония «Зенита» – это дополнительная мотивация для других клубов, чтобы его с первого места сместить», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?