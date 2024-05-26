Павел Погребняк: «Гегемония «Зенита» – дополнительная мотивация для других. Командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными»
Павел Погребняк высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в шестой раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на 1 очко.
«Другим командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными.
Гегемония «Зенита» – это дополнительная мотивация для других клубов, чтобы его с первого места сместить», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
3 первых места заняли Команды где стабильно выходит по 8 легионеров в старте )))
Я ни на что не намекаю))
(мини-пьеса в двух актах)
Действующие лица:
ФК Зенит, ФК Краснодар, ФК Динамо, болельщики ФК Спартак, Федор Смолов.
Действие 1. С 1-го по 29-й тур
ФК Зенит: - Дошли слухи, что кое-кому надоело, что я постоянно выигрываю. Есть желающие стать чемпионом?
ФК Краснодар: - Ну, я бы не возражал. Наверное... Хотя... Да, нет... Не, знаю, в общем. У Динамо поинтересуйся, ок?
ФК Динамо: - Да, да. Я тут! В принципе, я не против, конечно... Просто я так давно не выигрывал чемпионат... Подзабыл эти ощущения. Поэтому чо-то как-то не уверен...
ФК Краснодар: - Не уверен он! Я, вообще, никогда ничего не выигрывал. Для меня эти ощущения и вовсе неизвестны. А неизвестность, как известно, пугает...
Болельщики ФК Спартак: - Для нас Динамо - самый принципиальный соперник! Мы его ненавидим всей душой!! А Зенит для нас ровным счетом ничего не значит. По этой причине мы хотим, чтобы чемпионом стало Динамо - лишь бы не Зенит!!
ФК Динамо: - Ну, если вы настаиваете...
ФК Зенит: - Да уж, не сочтите за труд!
Действие второе. 30-й тур.
ФК Динамо: - Слышь, Краснодар... Я тут подумал... Может, все-таки, ты возьмешь это чемпионство? А то мне как-то немного страшновато...
ФК Краснодар: - Да? Ну, не знаю... Ладно, рискну, так и быть... Упс... Там Зенит его взял... Вот и славненько!
ФК Динамо: - И у меня прям как камень с сердца!
Болельщики ФК Спартак: - Да как так-то?! Ну, ё-моё...
Фёдор Смолов, улыбаясь: - А что? Ништяк!