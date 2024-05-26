«Байер» договорился с Алеишем Гарсией, интересовавшим «Барселону». «Жирона» может получить до 20 млн евро

Алеиш Гарсия, вероятно, не перейдет в «Барселону».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, согласие полузащитника на переход получил « ». С ним будет заключен долгосрочный контракт.

Переговоры леверкузенцев с «Жироной» находятся на продвинутой стадии. Обсуждается сумма трансфера в диапазоне от 15 до 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что « » надеялась купить Гарсию менее чем за 15 млн, включив одного из своих футболистов в сделку.

26-летний хавбек провел 37 матчей в в текущем сезоне и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.