«Байер» договорился с Алеишем Гарсией, интересовавшим «Барселону». «Жирона» может получить до 20 млн евро

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига Жирона Алеиш Гарсия деньги Футбол

Алеиш Гарсия, вероятно, не перейдет в «Барселону».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, согласие полузащитника на переход получил «Байер». С ним будет заключен долгосрочный контракт.

Переговоры леверкузенцев с «Жироной» находятся на продвинутой стадии. Обсуждается сумма трансфера в диапазоне от 15 до 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» надеялась купить Гарсию менее чем за 15 млн, включив одного из своих футболистов в сделку.

26-летний хавбек провел 37 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Байеру нужно будет купить 4-5 новых игроков чтобы в следующем году не провалиться по всем фронтам. Смотрим на Наполи и понимаем, что с Байером может случиться тоже самое если они неправильно оценят ситуацию.
+10
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+9
Ответ Amalfitano
Байеру нужно будет купить 4-5 новых игроков чтобы в следующем году не провалиться по всем фронтам. Смотрим на Наполи и понимаем, что с Байером может случиться тоже самое если они неправильно оценят ситуацию.
Там Спал ушёл, главный актив команды..
+8
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+8
Алонсо его прокачает до топа) Отличный трансфер за адекватные деньги!
+6
-1
+5
Ответ buFFon
Там Спал ушёл, главный актив команды..
Да не в Спале дело. Просто клубы которые попадают на вершину не имея при этом достаточно ресурсов потом громко падают. Вот еще один немецкий пример это Унион. Они попали в ЛЧ. В прошлом году нам тут рисовали графики и стрелочки с кружочками и рассказывали насколько их тренер хорош, а в этом сезоне того гениального тренера уволили еще осенью за плохие результаты. К концу чемпионата они чудом спаслись. Имеют то же количество очков что и Бохум который попал в стыки на вылет. А самый яркий пример это Лестер времён чемпионства. Все помнят их тот золотой сезон и фантастическое чемпионство. Только мало кто помнит, что на следующий сезон они стали 12-ми в АПЛ. В 4-х очках от Уотфорда который занял спасительное 17-е место.
+4
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+2
20 это Даром
+1
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+1
Жироне самой играть в ЛЧ, неужели нельзя было переподписать лидера и повысить отступные?
+1
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+1
Ответ Amalfitano
Да не в Спале дело. Просто клубы которые попадают на вершину не имея при этом достаточно ресурсов потом громко падают. Вот еще один немецкий пример это Унион. Они попали в ЛЧ. В прошлом году нам тут рисовали графики и стрелочки с кружочками и рассказывали насколько их тренер хорош, а в этом сезоне того гениального тренера уволили еще осенью за плохие результаты. К концу чемпионата они чудом спаслись. Имеют то же количество очков что и Бохум который попал в стыки на вылет. А самый яркий пример это Лестер времён чемпионства. Все помнят их тот золотой сезон и фантастическое чемпионство. Только мало кто помнит, что на следующий сезон они стали 12-ми в АПЛ. В 4-х очках от Уотфорда который занял спасительное 17-е место.
С Лестером всё очень просто: два главных актива Мага и Нголо ушли и перестал у них футбол получаться
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Ответ Владимир Лазарев
С Лестером всё очень просто: два главных актива Мага и Нголо ушли и перестал у них футбол получаться
Так именно об этом я и пишу. Надо укрепляться чтобы потом не оказалась, что ушли 2 главных актива и "извините, пирожки".

П.С. А кто такой Мага?
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Ответ Amalfitano
Да не в Спале дело. Просто клубы которые попадают на вершину не имея при этом достаточно ресурсов потом громко падают. Вот еще один немецкий пример это Унион. Они попали в ЛЧ. В прошлом году нам тут рисовали графики и стрелочки с кружочками и рассказывали насколько их тренер хорош, а в этом сезоне того гениального тренера уволили еще осенью за плохие результаты. К концу чемпионата они чудом спаслись. Имеют то же количество очков что и Бохум который попал в стыки на вылет. А самый яркий пример это Лестер времён чемпионства. Все помнят их тот золотой сезон и фантастическое чемпионство. Только мало кто помнит, что на следующий сезон они стали 12-ми в АПЛ. В 4-х очках от Уотфорда который занял спасительное 17-е место.
Причем здесь Унион/ Лестер, которые в еврокубки впервые попали и Наполи/Байер, которые и без чемпионства там регулярно играли и понимают что да как. Чемпионство не увеличивает нагрузки на следующий сезон по сравнению со 2-4 местами .
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