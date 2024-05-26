«Байер» договорился с Алеишем Гарсией, интересовавшим «Барселону». «Жирона» может получить до 20 млн евро
Алеиш Гарсия, вероятно, не перейдет в «Барселону».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, согласие полузащитника на переход получил «Байер». С ним будет заключен долгосрочный контракт.
Переговоры леверкузенцев с «Жироной» находятся на продвинутой стадии. Обсуждается сумма трансфера в диапазоне от 15 до 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» надеялась купить Гарсию менее чем за 15 млн, включив одного из своих футболистов в сделку.
26-летний хавбек провел 37 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
П.С. А кто такой Мага?