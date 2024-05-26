Липецкий «Металлург» вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А. Клуб поднялся в «Золото» осенью
«Металлург» Липецк начнет следующий сезон LEON Второй лиги А в группе «Серебро».
Сегодня команда Максима Ромащенко была разгромлена «Уфой» (0:6).
После этого поражения липчане лишились шансов уйти из зоны вылета. У команды 11 очков после 16 матчей, они идут на последнем месте в группе «Золото».
«Металлург» поднялся в «Золото» по итогам осенней части этого сезона, заняв третье место в группе «Серебро».
Ранее в «Золото» вышел «Спартак» Кострома.
,15 лет ходу на игры,сейчас это кончено фиаско…