Липецкий «Металлург» вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А. Клуб поднялся в «Золото» осенью

«Металлург» Липецк начнет следующий сезон LEON Второй лиги А в группе «Серебро».

Сегодня команда была разгромлена «Уфой» (0:6).

После этого поражения липчане лишились шансов уйти из зоны вылета. У команды 11 очков после 16 матчей, они идут на последнем месте в группе «Золото».

« » поднялся в «Золото» по итогам осенней части этого сезона, заняв третье место в группе «Серебро».

Ранее в «Золото» вышел «Спартак» Кострома.