Липецкий «Металлург» вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А. Клуб поднялся в «Золото» осенью

Теги Максим Ромащенко Металлург Липецк Уфа Вторая лига А Футбол

«Металлург» Липецк начнет следующий сезон LEON Второй лиги А в группе «Серебро».

Сегодня команда Максима Ромащенко была разгромлена «Уфой» (0:6).

После этого поражения липчане лишились шансов уйти из зоны вылета. У команды 11 очков после 16 матчей, они идут на последнем месте в группе «Золото».

«Металлург» поднялся в «Золото» по итогам осенней части этого сезона, заняв третье место в группе «Серебро».

Ранее в «Золото» вышел «Спартак» Кострома.

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1 комментарий
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Эххх,Липецкий металлург,когда ж к вам придет спонсор
,15 лет ходу на игры,сейчас это кончено фиаско…
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