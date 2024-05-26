Аленичев призвал российских игроков уезжать в Европу: «Не надо бояться. Потеряете в деньгах, но потом приобретете больше»

Теги Федор Смолов Рома Порту премьер-лига Россия Сельта Динамо Москва Дмитрий Аленичев Sports.ru Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Дмитрий Аленичев призвал российских игроков уезжать в Европу.

«Четыре года в «Порту» изменили меня. Я повзрослел, увидел новую страну, поиграл с прекрасными партнерами. Рад, что воспользовался возможностью. Прекрасные четыре года.

Когда российские футболисты говорят, что не хотят играть в Европе, мне непонятно. Надо ехать. Возьмите интервью у Головина, Миранчука, Захаряна. Уверен, что все трое скажут: «Слава богу, что мы уехали из российского чемпионата». Хотя наверняка были сомнения при отъезде. Но уехали, молодцы. И дай бог, чтобы они играли в Европе долго.

Хотелось бы, чтобы российские футболисты это поняли. Я про тех, кто заслуживают играть в Европе, а не по серую массу. Если есть возможность, надо уезжать туда, рисковать. Не надо бояться. Я прошел это и говорю, основываясь на опыте. Я сам рисковал, уезжая в «Рому». Я понимал состав: одни чемпионы мира, Европы и игроки сборной Италии. Поехал – и имею сейчас то, что имею.

Я призываю футболистов следовать примерам Миранчука, Головина, Захаряна. Уезжайте, если есть предложения. Потеряете в деньгах, но потом приобретете больше, если будете профессионально относиться к футболу. Футбол не обманет, в этом нет сомнений.

Да, в «Барселону», «Реал» или «Баварию» никто из наших сейчас не попадет. Но можно уехать в середняк и там проявить себя. Почему нет? Что здесь зазорного? Скауты и агенты сидят на всех играх. Проведи несколько хороших матчей, тебя заметят топ-клубы.

Для меня загадка, почему Федя Смолов вернулся в Россию. За «Сельту» он забил «Реалу» и «Барселоне». Почему там не остался? Мог бы еще пофеерить», – заявил экс-игрок «Спартака», «Ромы» и «Порту» в монологе для Sports.

Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя

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42 комментария
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В том то и дело, что деньги сейчас решают. И если бы в 90х начале 00х в России столько же платили бы как и сейчас, то не факт, что столько играло бы русских за границей. И не факт, что сам Аленичев выиграл бы кубок УЕФА и Лигу Чемпионов...
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Тут сразу на ум приходит знаменитая фраза Гендальфа из первой части Властелин колец: Бегите, глупцы! 😄
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Таити, Гаити, не были мы ни на какой Таити, нас и здесь неплохо кормят ©
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Ответ ФиладельфияЮнион
Это касается всех молодых амбициозных россиян. Не только футболистов.
Да, аренда жилья и машина в лизинг со страхом потерять здоровье и, соответственно, всё (ведь страховки нет, а работаешь ты разнорабочим, потому без здоровья никак), но жить в ЛА или Майами - это высшая цель.
+6
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Ответ Папа Футбола
Тут сразу на ум приходит знаменитая фраза Гендальфа из первой части Властелин колец: Бегите, глупцы! 😄
Пеките блинцы
+6
-2
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Ответ Петрович
В том то и дело, что деньги сейчас решают. И если бы в 90х начале 00х в России столько же платили бы как и сейчас, то не факт, что столько играло бы русских за границей. И не факт, что сам Аленичев выиграл бы кубок УЕФА и Лигу Чемпионов...
не все такие меркантильные))головин уехал на меньшую зп,зато стал прогрессировать.миранчук тоже самое.если есть амбиции,игрок уезжает.если амбиции отсутствуют,то остаются в нашем болоте.все просто)
+5
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+3
Прав по сути, но деньги многое решают, не каждый поедет на меньшие деньги в чужую страну, вот в 90-е пачками уезжали, так как там больше платили, а сейчас нет, по себе сужу, я бы наверное не поехал, как допустим кузяев в гавр из зенита, хоть и уважаю его решение
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Статус иноагента,этому смельчаку
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Ну а с чисто человеческой стороны-зачем уезжать? В неизвестную страну,где ты не знаешь язык,где нет близких,друзей,знакомых,родственников,где не факт,что освоишься там,так еще и за меньшие деньги. В то же время в России у тебя есть всё,что нужно для жизни,так для чего уезжать? Многие из вас,комментаторов,согласились бы уехать вот так,в неизвестность,получать там в 2-3 раза меньше денег,для чего?
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Все правильно. Учитывая, какие бруски попадают в топовые чемпионаты и клубы, понимаешь, что у наших есть все шансы заиграть. Есть еще Глушенков, Тюкавин, Литвинов - уверен, они могут заиграть в хороших командах топ-5.
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Ответ Antagonist
Ну а с чисто человеческой стороны-зачем уезжать? В неизвестную страну,где ты не знаешь язык,где нет близких,друзей,знакомых,родственников,где не факт,что освоишься там,так еще и за меньшие деньги. В то же время в России у тебя есть всё,что нужно для жизни,так для чего уезжать? Многие из вас,комментаторов,согласились бы уехать вот так,в неизвестность,получать там в 2-3 раза меньше денег,для чего?
классическая проблема журавля в небе и синицы в руках. Хотя у некоторых бывают еще соображения помимо денег и комфорта.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У нас не привыкли загадывать надолго. Главное сейчас хорошо заработать/срубить бабла, а что будет потом ... Менталитет.
так они и в европе смогут заработать на несколько поколений вперед)а если убдешь хорошо играть то и хорошая зп никуда не уйдет)
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Ответ Петрович
В том то и дело, что деньги сейчас решают. И если бы в 90х начале 00х в России столько же платили бы как и сейчас, то не факт, что столько играло бы русских за границей. И не факт, что сам Аленичев выиграл бы кубок УЕФА и Лигу Чемпионов...
Совсем не обязательно. У кого- то есть убеждения, они едут играют, развиваются, хоть и за меньшие деньги. А кому- то и тут неплохо.
Вот он удивился, почему Смолов вернулся, да потому что, ему тут лучше, денег больше - работы меньше.
И потом иностранцы тоже не дураки, кого попало не покупают, сейчас и раньше, подписывали только талантливых людей
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Ответ Predator87
не все такие меркантильные))головин уехал на меньшую зп,зато стал прогрессировать.миранчук тоже самое.если есть амбиции,игрок уезжает.если амбиции отсутствуют,то остаются в нашем болоте.все просто)
с чего это на меньшую? В ЦСКА зарплаты не так раздуты как в Зените. Другой вопрос, что в Зените ему платили бы больше.
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Ответ Валентин и ыч
зачем ты работаешь разнорабочим?!
Я работал юристом в Бостоне, но проработал там года 2 и уехал, ибо не моё.
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Ответ Камбоджа Иванов
Да, аренда жилья и машина в лизинг со страхом потерять здоровье и, соответственно, всё (ведь страховки нет, а работаешь ты разнорабочим, потому без здоровья никак), но жить в ЛА или Майами - это высшая цель.
зачем ты работаешь разнорабочим?!
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Ответ ФиладельфияЮнион
Это касается всех молодых амбициозных россиян. Не только футболистов.
так мыслят только идиоты
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Ответ Валентин и ыч
классическая проблема журавля в небе и синицы в руках. Хотя у некоторых бывают еще соображения помимо денег и комфорта.
Ну заберешь ты в эту заграницу свою девушку/жену,ладно,но многие люди дорожат общением,людьми рядом,и не готовы менять свое окружение на какой-то возможный,но не гарантированный,прогресс в карьере
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Ответ Иван Иванов
какой наивный.. рубаха-парень. багаж погрузить поможешь? им ещё и доплатить разницу придётся.. из бюджета естественно
пей спокойно иван-чай
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Ну это от игрока зависит. Кто-то может и не потянуть уровень
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Смысл в том чтобы играть среди лучших и развиваться, в нашем чемпионате нет никакого стимула и очень ограниченное развитие
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К кому он обращается? Предлагают единицам, и они не отказываются, только позовите, беда в том, что таких осталось совсем немного, остальные серая масса, которые на фиг никому не нужны.
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Федька-колхозник тот ещё феерильщик. Реалу он забил. Так раз в год и палка стреляет. Что ж он, такой крутой, в РПЛ ничего не представляет из себя?
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Потеряете в деньгах, но потом приобретете в искусстве полирования банок второсортных команд. Так же вам будет присвоено гордое звание «бывший игрок такого-то клуба».
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Думаю, что Сафонов, Чалов, Тбкавин должны уже этим летом с мнить клубы на европейские. Дабы расти в конкуренции.
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У нас не привыкли загадывать надолго.
Главное сейчас хорошо заработать/срубить бабла, а что будет потом ...
Менталитет.
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Я шутканул про иноагента если что,конечно он прав)
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зря он это сказал,ща начнут депутаты и приближенные к ним .
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прям ясновидищий
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призвал....
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