Скопинцев о 3-м месте «Динамо»: «Обидно за себя и за фанатов, которые могли сейчас пировать. Нет ответа, почему все так сложилось»

Дмитрий Скопинцев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо».

В заключительном 30-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили « » (1:0) и упустили шансы выиграть чемпионат, заняв итоговое 3-е место.

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему все так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», – сказал защитник « ».

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