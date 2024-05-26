Скопинцев о 3-м месте «Динамо»: «Обидно за себя и за фанатов, которые могли сейчас пировать. Нет ответа, почему все так сложилось»
Дмитрий Скопинцев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо».
В заключительном 30-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» (1:0) и упустили шансы выиграть чемпионат, заняв итоговое 3-е место.
«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему все так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.
Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», – сказал защитник «Динамо».
Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й
И закономерно проиграли.
Чемпионы так не играют, Динамо безвольная команда.
А вся пресса на вас уже золотые медали навесила, как и букмекеры.
Вот и ответ почему вы не пируете сейчас.
В итоге закончили закономерно на 3 месте, ибо Краснодар больше заслуживал быть на вершине.