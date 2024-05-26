Скопинцев о 3-м месте «Динамо»: «Обидно за себя и за фанатов, которые могли сейчас пировать. Нет ответа, почему все так сложилось»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Дмитрий Скопинцев Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Скопинцев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо».

В заключительном 30-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» (1:0) и упустили шансы выиграть чемпионат, заняв итоговое 3-е место.

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему все так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», – сказал защитник «Динамо».

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22 комментария
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Вышли играть на 0-0 с трясущимися ногами, Лещуку вон во время матча из ворот выйти не мог, от своих претензии получал.
И закономерно проиграли.
Чемпионы так не играют, Динамо безвольная команда.
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Потому что вы ещё до выхода на поле навалили в труханы, вышли охранять счёт за что и поплатились
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Почему? Ну вот Смолов о ничьей всю игру думал, а не о том, чтобы забить. О чем другие думали, не знаю. Может в этом причина.
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Ответ Mihail0910
Зачем вам кубок, Динамо?
На мотив зачем мне солнце, Монако.
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Сложилось так, потому что чемпионат состоит из 30 туров, а не 29.
А вся пресса на вас уже золотые медали навесила, как и букмекеры.
Вот и ответ почему вы не пируете сейчас.
В итоге закончили закономерно на 3 месте, ибо Краснодар больше заслуживал быть на вершине.
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Есть ответ - у вас нет яиц!
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Динамо само виновато, на матч вышла играть на ничью ,
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Достойный ответ,не как Федя...
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Ответ: вышли штаны держать.
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Есть ответ: один раз в концовке ты после подбора с убойной позиции пальнул по воробьям, второй раз (еще ближе к концу) ты не смог нормально подать в штрафную и запорол и без того редкий шанс. Вот из этих моментов и слагается результат. И за всё это, ты получишь большие деньги за май.
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Для динамо выигрыш любимых медалей уже как пир, пусть отмечают)
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Рановато Динамо чемпионство. В прошлом году девятые, 45 очков, сейчас - на третьем месте. Куда же больше?
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Да вам вообще пофиг было. Кордоба(колумбиец) рыдал от того, что не стали чемпионами. А вы ходили улыбались. Срать вам и на болелов и на результат.
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я думаю, третье место - по игре (и то - с натяжкой)
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Я не фанат динамо, но и я разочаровался, чисто по человечески хотел чтоб динамо или Краснодар стали чем пионами, но увы, опять зенит
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Ответ Комнатный олень
Достойный ответ,не как Федя...
Чё вы к Феде прицепились. Его выпустили на 90 минуте!!!! Он что должен теперь убиваться, нормальная реакция!
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Ответ Кирилл Демченко
Чё вы к Феде прицепились. Его выпустили на 90 минуте!!!! Он что должен теперь убиваться, нормальная реакция!
Никто к нему не прицепился. Феде просто наплевать на результат.
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Ответ Комнатный олень
Никто к нему не прицепился. Феде просто наплевать на результат.
А как вы это поняли? Вы с ним знакомы лично? Вы видели его на тренировках?
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Ответ Кирилл Демченко
А как вы это поняли? Вы с ним знакомы лично? Вы видели его на тренировках?
Кирилл,уроки сделал? завтра в школу.
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