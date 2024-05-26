Фернанду Мейра: «Семак – классный специалист. Он мог бы тренировать в Англии или Португалии»
Фернанду Мейра оценил перспективы Сергея Семака.
«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе.
В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так все сложилось», — сказал экс-игрок «Зенита».
Напомним, «Зенит» при Семаке становится чемпионом 6 лет подряд.
Посмотрите список тренеров ПСЖ Луис Энрике , Поччетино , Тухель, Эмери и Семак который выигрывает только чемпионат России а в еврокубках очень сомнительно выступал .
И тогда западная идеология: забыть все свои корни, историю, жертвы поколений за существование своей страны полностью победит. Что не смогли сделать солдаты и пушки, сделают инфотехнологии.