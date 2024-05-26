Фернанду Мейра: «Семак – классный специалист. Он мог бы тренировать в Англии или Португалии»

Фернанду Мейра оценил перспективы Сергея Семака.

«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе.

В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так все сложилось», — сказал экс-игрок «Зенита».

Напомним, «Зенит» при Семаке становится чемпионом 6 лет подряд.