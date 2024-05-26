Фернанду Мейра: «Семак – классный специалист. Он мог бы тренировать в Англии или Португалии»

Теги Зенит Фернанду Мейра Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Фернанду Мейра оценил перспективы Сергея Семака.

«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе.

В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так все сложилось», — сказал экс-игрок «Зенита».

Напомним, «Зенит» при Семаке становится чемпионом 6 лет подряд.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я верю, что он может оказаться в ПСЖ. Послужной список у него отличнейший!
+6
-5
+1
Может псж когда нибудь позавет, по старой памяти)
+1
0
+1
Ответ Piterboll
Когда же эта парадигма измениться, что лучшее должно быть где угодно только не в России? Никогда не думал что буду повторять иакие слова, но с конца СССР была навязана идеологическая диверсия в умах людей бывшего СССР, да и других континентов, что все должны все силы напрячь, растолкать локтями но перебраться на запад. К сожалению Россия проигрывает этой идеологии. У России идеология должна добиваться чтобы Мауриньо мечтал какой нибудь Рубин возглавить.
Для этого работать надо, хотя бы гвозди опять научиться делать, а не болтовней заниматься, что мы лучшие, как при СССР, но тогда был железный занавес и пролетарии других стран не знали, что у нас творится. да и идея умерла. Вот идеологией чего мы можем привлекать сейчас, если большинство населения страны само не понимает куда ведут?
+1
0
+1
могли бы конечно предложить пост, но пока не зовут, видимо выступления в ЛЧ закрадывают в них смутные сомнения D:
0
0
0
Семака конечно с чемпионством но с игрой надо что то делать
0
0
0
Что значит - "мог бы"? Газзаев тоже мог бы, если бы ему предложили. Богданыч не "мог бы", а он бы всех там растоптал, раздолбал, раздраконил, рассемачил.
0
0
0
Семак? Да:)
0
0
0
Ответ Кирилл Демченко
Чушь то не говорите. Семак все таки не такой уж классный специалист, чтобы ему доверили команду из топ 5 чемпионата.
Чушь, это ваш комментарий.
+1
-1
0
Ответ Magic13
Чушь, это ваш комментарий.
Аргументация какая то будет?
Посмотрите список тренеров ПСЖ Луис Энрике , Поччетино , Тухель, Эмери и Семак который выигрывает только чемпионат России а в еврокубках очень сомнительно выступал .
0
0
0
Ответ Анатолий Кучинский
Болбоем разве что.
Борща переел?
0
0
0
Ответ Ксяоми Ноутов
Ну так-то в Англии много лиг, в 7й может и потянул бы, все-таки золото РПЛ брал.
В 7-й вряд ли, а в 8-й помощником главного почему бы и нет:)
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
Для этого работать надо, хотя бы гвозди опять научиться делать, а не болтовней заниматься, что мы лучшие, как при СССР, но тогда был железный занавес и пролетарии других стран не знали, что у нас творится. да и идея умерла. Вот идеологией чего мы можем привлекать сейчас, если большинство населения страны само не понимает куда ведут?
Просто если поддаться парадигме все на запад, то Россию можно вообще закрыть как проект.
И тогда западная идеология: забыть все свои корни, историю, жертвы поколений за существование своей страны полностью победит. Что не смогли сделать солдаты и пушки, сделают инфотехнологии.
0
0
0
Ответ Олег Тамбовский
Семак , неплохой тренер , который все таки справляется с бразилами, но ценой того что рулят в зените они и никто больше , за ошибки их не критикуют , а русские помалкивают, если что то не нравятся уходят в ЦСКА , нет сейчас Игорька Денисова у них
Если появиться какой нибудь "Денисов" в Зените, можно будет забыть о гегемонии в РПЛ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий