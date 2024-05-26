Мостовой о Талалаеве: «Ему на свою совесть нужно посмотреть. Он целует эмблему одной команды, а через неделю он уже в другой, потом в третьей – и там он тоже целует, не только эмблему»
Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Талалаев после выхода клуба в Мир РПЛ заявил, что добился этого, чтобы Мостовой, Ольга Смородская и Андрей Канчельскис «больше не переживали».
«Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у «Химок» их больше, чем у других клубов.
Поэтому Талалаева я бы спросил: «А чего же ты «Торпедо» не сохранил в РПЛ? Почему «Ахмат» не вывел на новый уровень?»
Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей – и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.
Хотелось бы конкретики 🤣
При этом Талалаев постоянно работает, а Мостовой постоянно только высказывает в очередной раз своё недовольство чем нибудь.
А у Мостового там проблем нет.
Может быть, потому что он в реальности не тренировал никого ни разу?