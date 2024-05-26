Мостовой о Талалаеве: «Ему на свою совесть нужно посмотреть. Он целует эмблему одной команды, а через неделю он уже в другой, потом в третьей – и там он тоже целует, не только эмблему»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Александр Мостовой Ахмат Футбол

Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Талалаев после выхода клуба в Мир РПЛ заявил, что добился этого, чтобы Мостовой, Ольга Смородская и Андрей Канчельскис «больше не переживали».

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у «Химок» их больше, чем у других клубов.

Поэтому Талалаева я бы спросил: «А чего же ты «Торпедо» не сохранил в РПЛ? Почему «Ахмат» не вывел на новый уровень?»

Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей – и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

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37 комментариев
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Талалаев в футбол играл, Царь теперь и на бывших игроков нападает - чеканка не важна
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+38
Ответ Виктор Краснодар
Эмблемы команд поцелованные Талалаевым - где они сейчас
И не только эмблемы
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Эмблемы команд поцелованные Талалаевым - где они сейчас
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Целует не только эмблему...
Хотелось бы конкретики 🤣
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+10
А ты просишься в команды, а он работает.
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ну здесь царь по делу ответил , адекватно и красиво. Раунд в пользу Мостового!
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Страна в шоке! Никто не ожидал! Талалаев целует… смотреть
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За такой разговор, что Талалаев ещё что-то целует, Царь и в морду при встрече может получить) Царь походу считает себя святой легендой, которая все про всех может говорить без вопросов в ответ ))
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+4
все целуют деньги!!! а куда без них? мне никто не даст хлеба для ребёнка бесплатно...но я не иду в проститутки) Саша прав про Андрея
+7
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Ответ ArtBro
Талалаев это не тренер далеко, и даже не эксперт (над ним угарают часто) это ходячий мем и говорящая голова.
Бессовестный он просто....
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Ответ Zver
ну здесь царь по делу ответил , адекватно и красиво. Раунд в пользу Мостового!
П... деть - не мешки ворочать. К Талалаеву можно относиться как угодно, но он свою тренерскую задачу выполнил - "Химки" в РПЛ. Никакой "ответ по делу" это не перекрывает.
+2
0
+2
Талалаев это не тренер далеко, и даже не эксперт (над ним угарают часто) это ходячий мем и говорящая голова.
+3
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+2
Ответ StarWings
"... а он ее целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли" (с))))))
Акинфеев, ты?
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САшка целоваться хочет)
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"... а он ее целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли" (с))))))
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Царский ответ
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"А меня никуда не зовут и целоваться не дают"
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Поручик Ржевский, молчать!))
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Царь жжет! Это не кончится пока кто-нибудь его в тренерский штаб не пригласит! Дайте человеку шанс!!!!
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Ответ Zver
ну здесь царь по делу ответил , адекватно и красиво. Раунд в пользу Мостового!
Одназначно!
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Ответ Ничего Смешного
А почему у царя флаг португальский?
У него португальское гражданство
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Скоро от Мостового и Гвардиоле с Анчелотти достанется.
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Как же плющит Мостового.
При этом Талалаев постоянно работает, а Мостовой постоянно только высказывает в очередной раз своё недовольство чем нибудь.
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Посмотрите домашнюю посещаемость матчей Химок 1000-1500 человек и так весь сезон фнл, Акрон так же.
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Тесак Талалаеву: "Целуй эмблему".
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А почему у царя флаг португальский?
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Ну, может, ему ткань нравится, че пристал?
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Он тренирует, а Мостовой напяливает корону и скандирует Зенит чемпион. Зачем клубам на должность тренера клоун?
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А у матч тв он вообще с заглотом брал
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Кирьяков вчера сказал, что ФНЛ очень трудный турнир, в котором 5-6 команд ставит целью выйти в премьер-лигу.
А у Мостового там проблем нет.
Может быть, потому что он в реальности не тренировал никого ни разу?
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