Александр Мостовой: «Сейчас у каждого тренера по 10 помощников, еще 20 на трибунах. Взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал. Но у нас к своим относятся по‑другому»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой считает, что у тренеров сейчас слишком много помощников.

Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о назначении Деяна Станковича в московский клуб.

– У вас есть надежда на Станковича?

– Я рассчитываю на футбольного человека, Станкович – как раз такой. Все остальное будет зависеть от футболистов. Они же выходят на поле, а не тренерский штаб. 

Вы видели, как Марцел Личка из «Динамо» давал пресс‑конференцию в Краснодаре? Он привел с собой весь персонал – человек 30. Это столько в Краснодар прилетело, а сколько еще в Москве осталось?

Прошли те времена, когда тренер тебя будил, еду готовил и форму стирал. Сейчас у каждого по 10 помощников, а еще 20 сидят где‑нибудь на трибунах.

Вот взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал в каком‑нибудь качестве. Но у нас к своим относятся по‑другому. Есть один‑два человека, которые могут на задних лапах ходить, их везде протаскивают. А тех, кто говорит правду, не особо ценят, – сказал Мостовой.

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41 комментарий
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Тренер по чеканке
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Ответ Александр Кудрявцев
А когда эти времена были Подскажите
Те самые прекрасные, когда ещё школьники сами убирались в классе, ездили на картошку и так далее.
Людям склада Мостового отчего ьо очень нравится такое.
А я лично считаю что школьники в школе должны учится, и всё
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Уважаемый Спартак, возьмите царя! И тогда не будет никаких интервью от Мостового на спортсе)
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Если только еду готовить и форму стирать )))
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Ответ rarog
Те самые прекрасные, когда ещё школьники сами убирались в классе, ездили на картошку и так далее. Людям склада Мостового отчего ьо очень нравится такое. А я лично считаю что школьники в школе должны учится, и всё
Учиться труду и порядку не должны? Эти мероприятия в основном про это
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Ответ Александр Кудрявцев
А когда эти времена были Подскажите
Тоже хз, не видел, чтоб Романцев или Капелло стиркой занимались
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Боже,как это днище достало своим кряканьем 🤦🤦🤦
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А когда эти времена были Подскажите
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Уважаемый Спартак, возьмите царя! И тогда не будет никаких интервью от Мостового на спортсе)
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Возьмите уже Мостового в Спартак - хуже точно не будет)
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Мостовой: Прошли те времена, когда в футбол играли круглым булыжником, или набитым бобами мочевым пузырём свиньи, а тренеров вообще не было
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Не дай Бог такого балбеса в команду...
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Ну заплачь!!!
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Опять Царя никто не ценит)
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почему-то кажется, что игроки стирали форму сами вместе со своими бутсами
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А какую правду рассказывает Мостовой?!
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От возьмите тренером до ну хоть кем нибудь
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Так он уже готов быть "одним из двадцати"? Что-то измельчали амбиции у Царя! Раньше только главным хотел быть.
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Саня! Хватит унижаться! Ты Царь, в конце концов?
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Ответ Royal Watcher
Да возьмите уже его…
В разнорабочие только если
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Ответ rarog
Те самые прекрасные, когда ещё школьники сами убирались в классе, ездили на картошку и так далее. Людям склада Мостового отчего ьо очень нравится такое. А я лично считаю что школьники в школе должны учится, и всё
Эти времена в школе прошел и захватил. И скажу весёлые времена были
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Ответ <Inter>
почему-то кажется, что игроки стирали форму сами вместе со своими бутсами
Так то игроки. А это Царь! ;)
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если только в качестве человека,который будет гладить шнурки на правые бутсы.
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подтирать..
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Вакансия домохозяина
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Какая же ты дешевка..
"Подайте на пропитание.. бывшему царьку Виго"
Сейчас на матч тв побираешься
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Любимое оправдание дурно воспитанных людей:

Меня не любят, потому что я говорю правду! )
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Еду готовить или форму стирать ?
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Ну так вроде форма разовая. После игры выбрасывается вроде как, или я ошибаюсь
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Ну сам сказал, либо форму стирать, либо картошку на борщ чистить )
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