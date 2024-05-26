Александр Мостовой: «Сейчас у каждого тренера по 10 помощников, еще 20 на трибунах. Взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал. Но у нас к своим относятся по‑другому»

Александр Мостовой считает, что у тренеров сейчас слишком много помощников.

Экс-игрок « » также поделился мнением о назначении в московский клуб.

– У вас есть надежда на Станковича?

– Я рассчитываю на футбольного человека, Станкович – как раз такой. Все остальное будет зависеть от футболистов. Они же выходят на поле, а не тренерский штаб.

Вы видели, как Марцел Личка из «Динамо» давал пресс‑конференцию в Краснодаре? Он привел с собой весь персонал – человек 30. Это столько в Краснодар прилетело, а сколько еще в Москве осталось?

Прошли те времена, когда тренер тебя будил, еду готовил и форму стирал. Сейчас у каждого по 10 помощников, а еще 20 сидят где‑нибудь на трибунах.

Вот взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал в каком‑нибудь качестве. Но у нас к своим относятся по‑другому. Есть один‑два человека, которые могут на задних лапах ходить, их везде протаскивают. А тех, кто говорит правду, не особо ценят, – сказал .