Александр Мостовой: «Сейчас у каждого тренера по 10 помощников, еще 20 на трибунах. Взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал. Но у нас к своим относятся по‑другому»
Александр Мостовой считает, что у тренеров сейчас слишком много помощников.
Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о назначении Деяна Станковича в московский клуб.
– У вас есть надежда на Станковича?
– Я рассчитываю на футбольного человека, Станкович – как раз такой. Все остальное будет зависеть от футболистов. Они же выходят на поле, а не тренерский штаб.
Вы видели, как Марцел Личка из «Динамо» давал пресс‑конференцию в Краснодаре? Он привел с собой весь персонал – человек 30. Это столько в Краснодар прилетело, а сколько еще в Москве осталось?
Прошли те времена, когда тренер тебя будил, еду готовил и форму стирал. Сейчас у каждого по 10 помощников, а еще 20 сидят где‑нибудь на трибунах.
Вот взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал в каком‑нибудь качестве. Но у нас к своим относятся по‑другому. Есть один‑два человека, которые могут на задних лапах ходить, их везде протаскивают. А тех, кто говорит правду, не особо ценят, – сказал Мостовой.
Людям склада Мостового отчего ьо очень нравится такое.
А я лично считаю что школьники в школе должны учится, и всё
"Подайте на пропитание.. бывшему царьку Виго"
Сейчас на матч тв побираешься
Меня не любят, потому что я говорю правду! )