Призовые Кубка Америки составят рекордные 72 млн долларов. Победитель получит 16 млн
Призовые Кубка Америки составят рекордные 72 млн долларов.
В этом году турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
Чемпион Кубка Америки получит 16 млн.
За участие в соревновании каждая из 16 сборных заработает по 2 млн. Таким образом, основной призовой фонд составит 40 млн – это более чем вдвое превышает сумму, что была на Кубке Америки-2021 (19,5 млн долларов). Тогда сборная Аргентины как победитель турнира получила 6,5 млн.
В нынешнем Кубке Америки за выход в четвертьфинал команды заработают по 2 млн. Сборная, занявшая в итоге 4-е место, получит 4 млн, бронзовый призер – 5 млн, финалист – 7 млн.