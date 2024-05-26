Призовые Кубка Америки составят рекордные 72 млн долларов. Победитель получит 16 млн

Призовые Кубка Америки составят рекордные 72 млн долларов.

В этом году турнир пройдет в с 20 июня по 14 июля.

Чемпион Кубка Америки получит 16 млн.

За участие в соревновании каждая из 16 сборных заработает по 2 млн. Таким образом, основной призовой фонд составит 40 млн – это более чем вдвое превышает сумму, что была на Кубке Америки-2021 (19,5 млн долларов). Тогда сборная как победитель турнира получила 6,5 млн.

В нынешнем Кубке Америки за выход в четвертьфинал команды заработают по 2 млн. Сборная, занявшая в итоге 4-е место, получит 4 млн, бронзовый призер – 5 млн, финалист – 7 млн.