Жеребьевка Кубка Америки-2024. Аргентина сыграет в группе с Перу и Чили, Бразилия – с Колумбией и Парагваем

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В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки-2024.

Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США с участием 16 сборных.

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Два участника Кубка Америки от КОНКАКАФ определятся по итогам раунда плей-ин.

На турнире сыграют победители матчей Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас, которые пройдут в США 23 марта.

Действующий победитель турнира – сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году.

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12 комментариев
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Ответ Ромарио
Хм,по сетке Аргентина не сыграет с Уругваем и Бразилией до финала. Накидал Конмебол соломки козе.
И тут все куплено? 🙄
+7
-2
+5
Удачи лучшей сборной мира! Нужно забирать 3-й подряд крупный турнир!
+4
-2
+2
По рейтингу ФИФА:

У Аргентины соперники находятся на 35 - месте ( Перу), 40 - месте ( Чили) и 48 - месте ( Канада)

А у Бразилии на 15 - месте ( Колумбия), 52 - месте ( Коста Рика) и 53 - месте ( Парагвай)

А соперники Уругвая находятся на 12 - месте ( США), 41 - месте ( Панама) и 85 - месте ( Боливия
+2
0
+2
Ответ Enchanter WIZZARD
Что жесть? Чили не те, что были ещё 5-6 лет назад. Перу средняя команда, Канада тоже. Да и вообще: арги не могут, судья поможет)
100℅ голов Рональду на ЧМ22 сделаны катарскими ручными судьями, тоже факт
+2
0
+2
Венесуэлу снимут с турнира💯
+1
0
+1
Бразилия до финала не встретиться с Аргентиной, еще и группу слабую дали, опять КОНМЕБОЛ тащит танцоров)))
+2
-1
+1
Ответ Ромарио
Причем куплено? Просто наивно верить что жеребьевки случайные и честные.
Черт возьми, Ромарио расскрыл теории заговора ддя победы аргентины
+2
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Ответ Отец Абду
По рейтингу ФИФА: У Аргентины соперники находятся на 35 - месте ( Перу), 40 - месте ( Чили) и 48 - месте ( Канада) А у Бразилии на 15 - месте ( Колумбия), 52 - месте ( Коста Рика) и 53 - месте ( Парагвай) А соперники Уругвая находятся на 12 - месте ( США), 41 - месте ( Панама) и 85 - месте ( Боливия
У Аргов самая сильная группа💪
+1
0
+1
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