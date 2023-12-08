Жеребьевка Кубка Америки-2024. Аргентина сыграет в группе с Перу и Чили, Бразилия – с Колумбией и Парагваем

В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки-2024.

Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США с участием 16 сборных.

Группа A: , , , Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: , , , .

Группа C: США, , Панама, Боливия.

Группа D: , , Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Два участника Кубка Америки от КОНКАКАФ определятся по итогам раунда плей-ин.

На турнире сыграют победители матчей Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас, которые пройдут в США 23 марта.

Действующий победитель турнира – сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году.

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