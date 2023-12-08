Жеребьевка Кубка Америки-2024. Аргентина сыграет в группе с Перу и Чили, Бразилия – с Колумбией и Парагваем
В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки-2024.
Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США с участием 16 сборных.
Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.
Два участника Кубка Америки от КОНКАКАФ определятся по итогам раунда плей-ин.
На турнире сыграют победители матчей Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас, которые пройдут в США 23 марта.
Действующий победитель турнира – сборная Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году.
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У Аргентины соперники находятся на 35 - месте ( Перу), 40 - месте ( Чили) и 48 - месте ( Канада)
А у Бразилии на 15 - месте ( Колумбия), 52 - месте ( Коста Рика) и 53 - месте ( Парагвай)
А соперники Уругвая находятся на 12 - месте ( США), 41 - месте ( Панама) и 85 - месте ( Боливия