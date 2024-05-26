Акинфеев провел 250-й сухой матч в ЧР – больше всех. 2-е место у Рыжикова – 134 игры на ноль

Игорь Акинфеев провел 250-й сухой матч в чемпионатах России, обновив рекорд.

В субботу голкипер оставил ворота в неприкосновенности в игре 30-го тура Мир с «Уралом» (2:0). Всего за карьеру в высшем дивизионе он провел 568 матчей.

Второе место по играм на ноль (134) занимает экс-вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» . Третьим идет бывший голкипер «Локо» и «Динамо» – 129.

Из действующих вратарей («Локомотив») занимает 5-е место – 119 сухих игр.