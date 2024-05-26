Акинфеев провел 250-й сухой матч в ЧР – больше всех. 2-е место у Рыжикова – 134 игры на ноль
Игорь Акинфеев провел 250-й сухой матч в чемпионатах России, обновив рекорд.
В субботу голкипер ЦСКА оставил ворота в неприкосновенности в игре 30-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (2:0). Всего за карьеру в высшем дивизионе он провел 568 матчей.
Второе место по играм на ноль (134) занимает экс-вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Третьим идет бывший голкипер «Локо» и «Динамо» Сергей Овчинников – 129.
Из действующих вратарей Гильерме («Локомотив») занимает 5-е место – 119 сухих игр.