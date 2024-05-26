Акинфеев провел 250-й сухой матч в ЧР – больше всех. 2-е место у Рыжикова – 134 игры на ноль

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Сергей Овчинников Гильерме Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев провел 250-й сухой матч в чемпионатах России, обновив рекорд.

В субботу голкипер ЦСКА оставил ворота в неприкосновенности в игре 30-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (2:0). Всего за карьеру в высшем дивизионе он провел 568 матчей.

Второе место по играм на ноль (134) занимает экс-вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Третьим идет бывший голкипер «Локо» и «Динамо» Сергей Овчинников – 129.

Из действующих вратарей Гильерме («Локомотив») занимает 5-е место – 119 сухих игр.

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15 комментариев
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Ну и отрыв от второго места... Просто конский!
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Если бы не дырявая защита ЦСКА, этот рекорд был бы поставлен раньше
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+14
Вечный рекорд!
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Ответ Nogoi89
Конифей рано начал, мало травмировался, поздно закончит и имеет определенный, очень высокий уровень. Побить его рекорды будет тяжело. Все нападающие, кто играл против него признают, что против него было тяжело.
Ну да, двое "крестов" это мало травмировался
+7
-1
+6
Пенальти вчера отбил просто мастерски, легенда 👏
+6
-3
+3
Легенда, даже по мировым меркам
+2
-1
+1
Конифей рано начал, мало травмировался, поздно закончит и имеет определенный, очень высокий уровень. Побить его рекорды будет тяжело. Все нападающие, кто играл против него признают, что против него было тяжело.
+2
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Легендище⚽️
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Кто бы что ни говорил но Екинфеев лучший после Льва Яшина российский вратарь в истории
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
В Бразилии его называют Рекординьо! Шучу, его там никто не знает.
Он тебя чем то обидел по жизни?
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
В Бразилии его называют Рекординьо! Шучу, его там никто не знает.
Ого, даже персональный хейтер. Это тоже показатель величия!
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Ответ Serge Vendino
Ого, даже персональный хейтер. Это тоже показатель величия!
Поправочка, персональный фанат!
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