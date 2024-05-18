«Бавария» пропустит матч за Суперкубок Германии впервые с 2011 года

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Кубок Германии Суперкубок Германии Томас Тухель Футбол

«Бавария» потеряла шансы побороться за Суперкубок Германии.

Команда Томаса Тухеля в Бундеслиге финишировала на третьем месте и теперь точно не примет участия в игре, назначенной на 17 августа.

Мюнхенцы могли бы побороться за трофей в том случае, если бы стали вторыми в чемпионате, а «Байер», выигравший Бундеслигу, победил бы «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии.

В последний раз «Бавария» пропускала игру за Суперкубок в 2011 году. Тогда «Боруссия» Дортмунд уступила «Шальке» по пенальти.

«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 4 трофеев. Харри не брал титулы ни разу в карьере

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6 комментариев
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Делают всё, чтобы Кейн завершил карьеру без хоть какого-нибудь трофея.
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Ответ Lindeman
Зато Штутгарт сыграет
Байер уже выиграл Кубок? Финалист Кубка не играет в таком случае?
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Зато Штутгарт сыграет
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Новый сезон ещё не начался, а у Кейна уже - 1 трофей:)
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0
Говорить, что Бавария в этом сезоне плоха можно даже не говоря, что Бавария в этом сезоне плоха (mc Жак Фреско)
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Ответ Фан Рубина
Делают всё, чтобы Кейн завершил карьеру без хоть какого-нибудь трофея.
В таком случае это будет второй Ройс(по количеству симпатизирующих ему людей естественно)
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