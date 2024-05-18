«Бавария» пропустит матч за Суперкубок Германии впервые с 2011 года
«Бавария» потеряла шансы побороться за Суперкубок Германии.
Команда Томаса Тухеля в Бундеслиге финишировала на третьем месте и теперь точно не примет участия в игре, назначенной на 17 августа.
Мюнхенцы могли бы побороться за трофей в том случае, если бы стали вторыми в чемпионате, а «Байер», выигравший Бундеслигу, победил бы «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии.
В последний раз «Бавария» пропускала игру за Суперкубок в 2011 году. Тогда «Боруссия» Дортмунд уступила «Шальке» по пенальти.
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