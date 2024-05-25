«Хоффенхайм» попал в ЛЕ после победы «Байера» в Кубке Германии, «Хайденхайм», впервые сыгравший в Бундеслиге, – в квалификацию ЛК

Теги Боруссия Дортмунд Байер Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Хоффенхайм Хайденхайм Лига конференций УЕФА Пеллегрино Матараццо Футбол

Победа «Байера» в Кубке Германии помогла «Хоффенхайму».

Команда Пеллегрино Матараццо получила место в Лиге Европы благодаря тому, что леверкузенцы одолели «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале.

Место в квалификации Лиги конференций перешло финишировавшему восьмым «Хайденхайму», который провел в Бундеслиге первый сезон в своей истории.

На данный момент под вопросом остается судьба «Айнтрахта». Если «Боруссия» Дортмунд выиграет финал Лиги чемпионов, то франкфуртцы выйдут в ЛЧ, в противном же случае они выступят в Лиге Европы.

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4 комментария
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Место в квалификации Лиги конференций перешло финишировавшему восьмым «Хайденхайму», который провел в Бундеслиге первый сезон в своей истории.

Немецкая Золушка, за год из пердива в еврокубки
+7
-1
+6
Будет забавно если Италия и Германия будут представлены в ЛЧ шестью командами)
+2
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+2
Ответ Ебздрогыч
Место в квалификации Лиги конференций перешло финишировавшему восьмым «Хайденхайму», который провел в Бундеслиге первый сезон в своей истории. Немецкая Золушка, за год из пердива в еврокубки
Немецкая золушка в этом году как раз Байер)
+1
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