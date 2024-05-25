«Хоффенхайм» попал в ЛЕ после победы «Байера» в Кубке Германии, «Хайденхайм», впервые сыгравший в Бундеслиге, – в квалификацию ЛК
Победа «Байера» в Кубке Германии помогла «Хоффенхайму».
Команда Пеллегрино Матараццо получила место в Лиге Европы благодаря тому, что леверкузенцы одолели «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале.
Место в квалификации Лиги конференций перешло финишировавшему восьмым «Хайденхайму», который провел в Бундеслиге первый сезон в своей истории.
На данный момент под вопросом остается судьба «Айнтрахта». Если «Боруссия» Дортмунд выиграет финал Лиги чемпионов, то франкфуртцы выйдут в ЛЧ, в противном же случае они выступят в Лиге Европы.
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