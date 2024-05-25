Зарема об РПЛ: «Мележиков, несущий кубок «Зениту», – вишенка на торте самого сумбурного и нелепого футбольного года. Сатира года!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Мележиков Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об итогах сезона Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков. 

«Сатира года! Мележиков, который несет чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Напомним, Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с 2021 по 2023 год. С апреля 2024-го он работает исполнительным директором РПЛ

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38 комментариев
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Только не говорите Зареме, что победный гол пропустил бывший вратарь "Спартака", а удаление в Краснодаре схлопотал воспитанник клуба, её удар схватит.
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Спасибо спартаку, который много сделал для этого чемпионства Зенита!
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Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
+16
-1
+15
Зенит - первый
Краснодар - второй
Спартак - Москва
+14
-2
+12
Ответ PIT-BUL
Чемпионат зенита по футболу на столько стал не интересный и предсказуемый... Все меньше и меньше его смотрю. Дай бог если 5 матчей за сезон удалось глянуть. Поздравляю зенит ура ура!))
Я аж слезу пустила. Как же нам всем теперь жить. Не губите, смотрите матчи, вся страна просит.
+11
-1
+10
Зенит - 6 Чемпионств подряд

Зарэма - 6 лет нытья подряд

Осиновый кол⚡ плачет по ведьме🧛
+16
-9
+7
Работа такая у спартаковца - Кубок Зениту выносить. 2 июня повторит.
+6
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Да, трёх туров, из 30 конечно, но всё же
+4
-1
+3
Ответ gustavo1097
Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки» Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Ну, если по правде, сатира года как обычно московский спартак ))
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Ну не все же Путину открывать стадион Спартака.
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ФК Зенит свистнет и гендир Лукойла прибежит виляя хвостом с кубком в зубах
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Этим реальная жизнь, к сожалению, отличается от фильмов. Зло сегодня победило, очень жаль.
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Сатурн испаряется медленно, но верно
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Ответ Ковид 07.10.52
А Зенит - позор, Краснодар - хозяин-самодур. Динамо - Быстров все сказал. Локо и Спартак - российские клубы
москва не Россия, все давно об этом знают )
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Ответ Иван Иванов
Ой ой ой. Сколько желчи, завести.. комплексов провинциалтных... ой ой ой За пределы Ленинграда выехай, узнаешь что к чему
Выехал. Два года назад, когда в отпуске был на Суперкубке России, из Ярославля приехал. Двенадцатый год живу в этом отличном городе. Неудачно получилось подколоть, бывает.
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Ответ mean machine/
Спасибо спартаку, который много сделал для этого чемпионства Зенита!
да пожалуйста!
Спартак 2 раза прибил Динамо, один раз Краснодар…
чем могли - помогли, чивоуштам

бгг
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Зарема не отшивает ошивающихся близко столичных гениев пера😁😁😁, кормит их этой, самой.. галиматьёй))
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Ответ Spiker1606
Успокойся и поплачь, легче станет
Плачь - это к другим. Таким, как ты. 6 лет слез, кто же такое выдержит.
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Ответ Катя СПб
Я аж слезу пустила. Как же нам всем теперь жить. Не губите, смотрите матчи, вся страна просит.
Нееее, Воронеж не может смотреть на позор.
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Ответ Ковид 07.10.52
Нееее, Воронеж не может смотреть на позор.
Это личное дело Воронежа. Зато как внимательно Москва смотрит. Хотя нет, она футболом вообще не интересуется. Сегодня во всем вагоне МЦД только я смотрела, остальные клали на матчи московских команд. Даже когда во весь голос сказала: Краснодар забил всем было до одного места.
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Ответ PIT-BUL
Это равносильно Соловьева смотреть 🤣 кровь из глаз
Зачем ты смотришь Соловьёва? Что там показывают твоим глазам?
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Ответ Алексей Кузнецов
Только не говорите Зареме, что победный гол пропустил бывший вратарь "Спартака", а удаление в Краснодаре схлопотал воспитанник клуба, её удар схватит.
Сильно подмечено!
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
турнирная таблица не знает
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Ответ Champions of the World
Зенит - 6 Чемпионств подряд Зарэма - 6 лет нытья подряд Осиновый кол⚡ плачет по ведьме🧛
и снова закопать )))
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Ответ Иван Иванов
Ой ой ой. Сколько желчи, завести.. комплексов провинциалтных... ой ой ой За пределы Ленинграда выехай, узнаешь что к чему
Ха-ха, эти столичные опять закомплексовали от питерский комплексов))
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Ну, почему? Спартак в зоне вылета или стыков в 100-летие Зенита было бы куда комичнее.
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Зарема: «Чат GPT, сгенерируй коммент о чемпионстве Зенита»….
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