Зарема об РПЛ: «Мележиков, несущий кубок «Зениту», – вишенка на торте самого сумбурного и нелепого футбольного года. Сатира года!»
Зарема Салихова высказалась об итогах сезона Мир РПЛ.
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков.
«Сатира года! Мележиков, который несет чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с 2021 по 2023 год. С апреля 2024-го он работает исполнительным директором РПЛ.
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Краснодар - второй
Спартак - Москва
Зарэма - 6 лет нытья подряд
Осиновый кол⚡ плачет по ведьме🧛
Спартак 2 раза прибил Динамо, один раз Краснодар…
чем могли - помогли, чивоуштам
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