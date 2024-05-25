Зарема об РПЛ: «Мележиков, несущий кубок «Зениту», – вишенка на торте самого сумбурного и нелепого футбольного года. Сатира года!»

Зарема Салихова высказалась об итогах сезона Мир РПЛ.

« » стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков.

«Сатира года! Мележиков, который несет чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, занимал пост генерального директора «Спартака» с 2021 по 2023 год. С апреля 2024-го он работает исполнительным директором .