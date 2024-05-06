Зарема о 50 очках у лидеров РПЛ после 27 игр: «Интересно, в каких странах еще такая низкая результативность»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» сейчас имеют по 50 очков. Петербуржцы сегодня сыграют с «Факелом» в матче 27-го тура.

«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах еще такая низкая результативность», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

РПЛ о 1-м месте «Зенита» при равенстве очков: «Команды не сыграли между собой равное число матчей. У «Зенита» больше всего побед, а у «Краснодара» лучше разница голов, чем у «Динамо»

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно - посмотри, изучи и расскажи нам. Хоть что-то полезное бы сделала.
+42
-3
+39
Интересно, в каких ещё странах эскортница комментирует что-то про очко🤦🏻‍♂️
+43
-6
+37
Ответ Денис Долгушин
Интересно, в каких ещё странах эскортница комментирует что-то про очко🤦🏻‍♂️
Зря Вы так. Про ОЧКО она знает всё
+13
-2
+11
Аналитика от Салиховой на уровне самого глупого школьника со спортса …, вот действительно, и ведь кто то из взрослых людей действительно думает, что она что то дельное говорит , мрак …. Вся ее аналитика , это в критической манере констатировать уже прошедшие события, так ведь может каждый алкаш от подъезда. Перерыл весь интернет, интересно стало, от нее нет ни одного развернутого предложения по решению более или менее серьезной проблемы в российском футболе , ни одного за все время ! Одна критика очевидных всем проблем. А если учесть, что она и месяца не продержалась в совете директоров Спартака , то все становится понятно про ее уровень интеллекта , особенно на фоне успешных функционеров типо Грановской например . Критикует нынешнее руководство Спартака, как будто все вокруг рыбки и забыли, что она со вторым бюджетом лиги за 20 лет привезла в клубный музей 1,5 трофея и даже не смогла на пушечный выстрел подойти к результатам ЦСКА и Зенита в Европе . Или там Зенит тоже со своим знаменитым админ ресурсом устраивал заговоры против Спартака ? Ну ладно Зенит, бог с ним , деньги Газпрома и с ними якобы каждый может , но ЦСКА с Гинером ? Гинер при минимальном бюджете для Европы и не первым в РФПЛ наводил шороху и взял кубок УЕФА при этом неплохо еще и после этого заработав на продаже лидеров , или это другое и так нечестна ))))) в общем она обыкновенный, не острый фуфломет с аналитикой от пив ларька , которому деньги не по заслугам упали на голову и не более того ….
+8
-1
+7
Чемпионат Польши. После 31 тура у лидера 56 очков.
+8
-2
+6
Ответ Lol Ko
Интересно - посмотри, изучи и расскажи нам. Хоть что-то полезное бы сделала.
Полезное она только Федуну делает
+6
-1
+5
Чемпион да, обычно за 60 набирал стабильно, а в чем проблема что у 2-3 места по 50? Наоборот же интересно
+5
-2
+3
Ну 1,85 очков за игру это результат 3-5 места в топ 5 лиг, а 2+ это ближе к победителю. Что не так то
+3
-1
+2
интересно, в каких лигах отсутствуют 1-2 гегемона, и ингрига сохраняется до конца?
+4
-3
+1
В МЛС.
0
0
0
Получается, у нас самый конкурентный чемпионат
0
0
0
Получается, у нас самый конкурентный чемпионат
0
0
0
Получается, у нас самый конкурентный чемпионат
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий