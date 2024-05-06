Зарема о 50 очках у лидеров РПЛ после 27 игр: «Интересно, в каких странах еще такая низкая результативность»
Зарема Салихова высказалась о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» сейчас имеют по 50 очков. Петербуржцы сегодня сыграют с «Факелом» в матче 27-го тура.
«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах еще такая низкая результативность», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
РПЛ о 1-м месте «Зенита» при равенстве очков: «Команды не сыграли между собой равное число матчей. У «Зенита» больше всего побед, а у «Краснодара» лучше разница голов, чем у «Динамо»