Зарема о 50 очках у лидеров РПЛ после 27 игр: «Интересно, в каких странах еще такая низкая результативность»

Зарема Салихова высказалась о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

« », « » и « » сейчас имеют по 50 очков. Петербуржцы сегодня сыграют с «Факелом» в матче 27-го тура.

«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах еще такая низкая результативность», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.