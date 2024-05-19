Директор РПЛ Мележиков: «Для нас выгодно все, что связано с повышением интереса к лиге. Переживаем за каждого претендента на чемпионство»
Исполнительный директор РПЛ высказался о борьбе за чемпионство.
– В плане имиджа чье чемпионство выгоднее для РПЛ?
– Это некорректно. Для нас выгодно все, что связано с повышением интереса к РПЛ и посещаемости, а также продвижением продукта. Говорить о какой‑то выгоде неправильно.
Мы переживаем за каждого претендента на чемпионство и желаем удачи, – сказал Евгений Мележиков.
После 29 проведенных туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе.