Директор РПЛ Мележиков: «Для нас выгодно все, что связано с повышением интереса к лиге. Переживаем за каждого претендента на чемпионство»

Исполнительный директор РПЛ высказался о борьбе за чемпионство.

– В плане имиджа чье чемпионство выгоднее для РПЛ?

– Это некорректно. Для нас выгодно все, что связано с повышением интереса к РПЛ и посещаемости, а также продвижением продукта. Говорить о какой‑то выгоде неправильно.

Мы переживаем за каждого претендента на чемпионство и желаем удачи, – сказал Евгений Мележиков.

После 29 проведенных туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе.