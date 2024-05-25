Семак о титуле РПЛ: «Зенит» не с таким запасом выступал, как в прошлые годы, но в нужный момент удача улыбнулась. Благодарю Бога, что у нас есть столько радости»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые сегодня оформили шестое чемпионство кряду, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). 

– Очень сильные эмоции. Этот матч – квинтэссенция сезона. Мы не с таким запасом выступали, как в прошлые годы. Были матчи, когда фатально не везло.

Проигрывали в матчах, в которых не должны были терять очки. Благодарю Бога, что у нас есть столько радости. Рад за команду, которая не сломалась и продолжала играть в футбол. Всегда нужно верить.

– Это самое крутое чемпионство?

– Безусловно. Борьба была до последнего тура. Чтобы три команды и все так было переплетено… Но в самый нужный момент удача улыбнулась нам, – сказал главный тренер «Зенита».

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48 комментариев
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А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
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Я бы нынешнее чемпионство Зенита присудил всё таки Мусаеву. Мурад Олегович мастерски слил сразу двух конкурентов
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Это, конечно, с отрывом самый крутой по интриге, нервам, сюжету чемпионат России за последние годы, если не за всю историю, когда чемпион определялся не просто в последнем туре, а до последних секунд матча! Это было круто!
+24
-2
+22
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Потому что не хотели лишать Динамо шанса на титул. Очевидно же.
+25
-3
+22
Остаётся только поздравить. Тренер, с которым Зенит обрел стабильность и опору. Не падают ниже уровня чемпионских амбиций и могут проиграть только самим себе в каждом из сезонов.
+15
-1
+14
Вся Москва в радости))))
+11
-1
+10
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Потому что судьи в конце сезона с дуба рухнули. Почему не удалили Максименко за акцентированный удар кулаком в пах другому игроку? Да за такое надо матча 3 дисквалификации дать.
А офсайд у Кордобы?
Это мрак, а не судейство
+9
0
+9
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Для этого сезона вообще чудо, что судья поставил пенальти в ворота соперников Зенита, так как уже было предостаточно прецедентов, когда можно было играть рукой в своей штрафной против Зенита или рубить игроков, так что дать еще и справедливую красную карточку уже было бы совсем перебором.
+7
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Богданыч вытянут Зенитом в лотерею. Красавчик!
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+5
в России есть только одна команда , которая умеет играть футбол и эта команда зенит , а остальные так себе командочки.
+6
-2
+4
ха-ха-ха
Если Зенит - ЧЕМПИОН!
то вся Москвабадия поёт - ой чемпионат никакой, ой Зениту помогали, ой они всё купили, ой куда смотрит руководство мира..
Если ХХХ Москва - чемпион,
то самый сложный и крутой чемпионат России, прекрасный тренер, гениальные игроки, и несмотря на траву на полях мы победили! Это победа будет вписана в мировые аналы побед!
+3
0
+3
Ахметов и Изидор счастливчики конечно!)
+3
0
+3
Спасибо КБ! Песьяков и Паршивлюк обеспечили Зениту чемпионство!
+4
-1
+3
Настоящий профессионал, никогда от него не слышал грубых слов, каких-то заигрываний с журналистами или болельщиками, очень уважаю! Человечище!
+2
0
+2
Счастливчики, в Лиге чемпионов сыграют.
+3
-1
+2
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Какая красная? Там судья 15 минут придумывал как не поставить 1000000% пенальти. Находясь в 10 метрах от ситуации. Там скорее бы Педро дали красную за слишком сильный удар в руку соперников. Административный ресурс он такой
+2
0
+2
Краснодар передаёт спасибо.
+2
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+2
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Вся Москва в радости))))
да сегодня можно без салюта и так зарево от морквы пылает! еще более радостнее от осознания развязки!
+3
-1
+2
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Потому что играть руками в матче с Зенитом можно согласно новым трактовкам
+1
0
+1
Ответ rarog
Кстати, это какой пенальти для Зенита за сезон?
Всего третий
+1
0
+1
Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Потому что изначально мяч попал в руку другому защитнику и после рикошета уже Глебову в руку с телом. По сути, первая рука - нарушение и по нему судится момент, а рука Глебова уже не имела значения, фиксируется то, что было до нее. Тут судья правильно разобрался, жк (потому что за этим защитником как раз стоял Глебов и это не лишение явного забитого мяча) и пенальти
+1
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+1
С днём рождения любимая команда… с очередным титулом!!!
+1
0
+1
Ответ Denis_Piter
Потому что изначально мяч попал в руку другому защитнику и после рикошета уже Глебову в руку с телом. По сути, первая рука - нарушение и по нему судится момент, а рука Глебова уже не имела значения, фиксируется то, что было до нее. Тут судья правильно разобрался, жк (потому что за этим защитником как раз стоял Глебов и это не лишение явного забитого мяча) и пенальти
Так я про Соу и говорю, а не про Глебова, там движение в сторону мяча
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Ответ Ебздрогыч
Это, конечно, с отрывом самый крутой по интриге, нервам, сюжету чемпионат России за последние годы, если не за всю историю, когда чемпион определялся не просто в последнем туре, а до последних секунд матча! Это было круто!
А Домингес и чемпионство Зенита?
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Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
Ну не сказать, что она точно умышленная была и дальше Глебов на пути был. Я тоже удивился, что не было красной, но объяснение найти можно
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Ответ Иван Иванов
Или Брюгге.. ой
Когда Брюгге становился чемпионом России?
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Ответ ДудьСдулся
В какой корзине?
Щас кто-нибудь захочет написать "в мусорной", но там уже Динамо.
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Ответ SMART789
Когда Брюгге становился чемпионом России?
Я хз, что у тебя манимирочек там такой с бельгийскими командами в лиге приколов..
Верующий наверно.. ☝️
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Ответ АланСмити
Для этого сезона вообще чудо, что судья поставил пенальти в ворота соперников Зенита, так как уже было предостаточно прецедентов, когда можно было играть рукой в своей штрафной против Зенита или рубить игроков, так что дать еще и справедливую красную карточку уже было бы совсем перебором.
Кстати, это какой пенальти для Зенита за сезон?
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Ответ luu
А объясните кто-нибудь, почему сегодня защитника Ростова не удалили за умышленную игру рукой, когда мяч шёл в ворота?
А что б без осадочка, как в матче Баварии с Реалом ;)
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