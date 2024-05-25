Семак о титуле РПЛ: «Зенит» не с таким запасом выступал, как в прошлые годы, но в нужный момент удача улыбнулась. Благодарю Бога, что у нас есть столько радости»

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые сегодня оформили шестое чемпионство кряду, обыграв « » в 30-м туре Мир (2:1).

– Очень сильные эмоции. Этот матч – квинтэссенция сезона. Мы не с таким запасом выступали, как в прошлые годы. Были матчи, когда фатально не везло.

Проигрывали в матчах, в которых не должны были терять очки. Благодарю Бога, что у нас есть столько радости. Рад за команду, которая не сломалась и продолжала играть в футбол. Всегда нужно верить.

– Это самое крутое чемпионство?

– Безусловно. Борьба была до последнего тура. Чтобы три команды и все так было переплетено… Но в самый нужный момент удача улыбнулась нам, – сказал главный тренер « ».