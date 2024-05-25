«Зенит» догнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России – по 10
«Зенит» сравнялся со «Спартаком» по чемпионским титулам в России.
Сегодня петербуржцы в шестой раз подряд выиграли РПЛ. Это 10-й титул «Зенита» в чемпионатах России.
«Зенит» повторил рекорд «Спартака», также побеждавшего в чемпионатах России 10 раз.
Также «Зенит» один раз выиграл чемпионат СССР в 1984 году. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР.
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