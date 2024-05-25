«Зенит» догнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России – по 10

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Футбол

«Зенит» сравнялся со «Спартаком» по чемпионским титулам в России.

Сегодня петербуржцы в шестой раз подряд выиграли РПЛ. Это 10-й титул «Зенита» в чемпионатах России.

«Зенит» повторил рекорд «Спартака», также побеждавшего в чемпионатах России 10 раз.

Также «Зенит» один раз выиграл чемпионат СССР в 1984 году. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР.

Охххх, это были легендарнейшие два часа в истории РПЛ! «Зенит» вырвал титул только на 85-й

Ерохин = Титов, Сутормин = Робсон. Игроки «Зенита» по титулам вровень со спартаковскими легендами

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143 комментария
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Спасибо Галицкому. И за сегодня и за весну в целом.
+113
-10
+103
Ответ свисток батурина
Зенит позор футбола
В чем позор?:) В том что вышли и отдали все силы на поле, посмотри как у Бразильцев глаза горели и как они хотели победить:)) Заслуженная победа:)
+110
-32
+78
Я думал опять батареи включили, а нет Москва опять полыхает
+92
-34
+58
Спартак - позор российского футбола
+98
-47
+51
Ответ MikhaL
Спасибо Галицкому. И за сегодня и за весну в целом.
Галицкий нанял Мусаева, чтобы сделать Зенит чемпионом
+53
-3
+50
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Динамо же бесплатно играет. Работодатель даёт премии за выполненную работу. Как неожиданно
+28
-1
+27
самое смешное это москвичи, предъявляющие Краснодару за то, что те не слились Динамо))
+27
-2
+25
Тут догнали, но по чемпионствам после третьего тура- пропасть.
+28
-6
+22
Ответ Дядя ТУРА
Лешук на воротах был. Сразу понял, чемпионат выиграет зенит
Лещук провел сегодня матч достойно
Не надо хейтить игрока. Динамо проиграло чемп не из за Лещука
+20
-2
+18
Динамики позорняк полнейший, это был их матч жизни за 48 лет, они должны были умирать, пахать и грызть, слабаки, тьфу!
+14
-1
+13
Я безумно рад за команду! Барриос взял шесть чемпионств подряд! Невероятный результат
+17
-4
+13
Ответ свисток батурина
Зенит позор футбола
Позор - жить по циклам
+13
-1
+12
Вся ростовская и грозненская Москва пылает пламенем. С победой Зенит!
+27
-16
+11
Всех с чемпионством! Я так счастлив! Это важнейший титул за 10 лет!
+23
-13
+10
А ведь еще 6 лет назад спартачи говорили, что Зенит еще долго не сможет догнать их клуб по титулам.
+11
-3
+8
Ответ rigobersong
В чем позор?:) В том что вышли и отдали все силы на поле, посмотри как у Бразильцев глаза горели и как они хотели победить:)) Заслуженная победа:)
да они с этой мантрой носятся с ветки на ветку, в надежде плюсы собрать. лучше б уж писали "спартак в пердив", я бы тоже плюсанул
+7
0
+7
Язык не поворачивается сравнивать Зенит с тем Спартаком.
+14
-8
+6
Ответ Oleg Olegov
Тут догнали, но по чемпионствам после третьего тура- пропасть.
И по полукубкам полуфиналов:)
+8
-2
+6
Ответ bellyashe
самое смешное это москвичи, предъявляющие Краснодару за то, что те не слились Динамо))
Кстати да, это дико доставляет )) И проклинают уже, и расформирования желают, и Галицкого Газпром оказывается купил.
+5
0
+5
Зенит в этом сезоне выглядел слабо, но в ключевых матчах сделал всё, чтобы выиграть: Краснодар, ЦСКА (кубок), Ахмат, Ростов – Семак сделал эти победы
+7
-2
+5
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!
+13
-8
+5
Ну что, офигенный чемпионат получился! Давно такого не было
+5
-1
+4
Лешук на воротах был. Сразу понял, чемпионат выиграет зенит
+11
-7
+4
Ответ Эдуард Шаталов
Есть разница 10 настоящих и 10 картонных
Страдай!Страдай!Страдай!😉😉😉
+4
0
+4
Ответ свисток батурина
Зенит позор футбола
Позор, что на деньги спонсора выигрывает титулы? Ну да, у вас же другие взгляды - брать государственные бабки , тупо тратить и занимать места пониже
+4
0
+4
Ответ свисток батурина
Зенит позор футбола
Спартаком на пятом гордишься?)))
+3
0
+3
Все пожарные бригады подняты по тревоге. Москва окутана дымом
+5
-2
+3
Ответ Стас Тёмный-Ниндзя
Вся ростовская и грозненская Москва пылает пламенем. С победой Зенит!
И тебя !) динамики сами упустили
+4
-1
+3
Вот какие вопросы могут быть. "Зенит" под себя всю весну делал, никто не захотел забрать у него титул.
+3
0
+3
Ответ свисток батурина
Зенит позор футбола
не гори ты.
+4
-1
+3
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