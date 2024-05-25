Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера. Все – с «Зенитом»
Сергей Семак выиграл 11-й титул в качестве тренера.
Главный тренер «Зенита» привел команду к чемпионству в шестой раз подряд. Петербуржцы набрали 57 очков в сезоне Мир РПЛ.
На счету Семака еще пять трофеев во главе «Зенита»: он выиграл Кубок России и 4 раза становился обладателем Суперкубка.
Отметим, что в этом сезоне сине-бело-голубые могут снова выиграть Кубок России. В финале турнира они встретятся с «Балтикой».
Не увидел :((
Поздравляю Зенит!
Золотой Петербург!