Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера. Все – с «Зенитом»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак выиграл 11-й титул в качестве тренера.

Главный тренер «Зенита» привел команду к чемпионству в шестой раз подряд. Петербуржцы набрали 57 очков в сезоне Мир РПЛ.

На счету Семака еще пять трофеев во главе «Зенита»: он выиграл Кубок России и 4 раза становился обладателем Суперкубка. 

Отметим, что в этом сезоне сине-бело-голубые могут снова выиграть Кубок России. В финале турнира они встретятся с «Балтикой». 

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107 комментариев
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Динамо ну как вы ?))) а разговоров сколько
+140
-10
+130
Ахахахаххахахахахаххаха
+69
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Парад инвалидов закончился. Зенит - чемпион, а Динамо обновляет счётчик.
+55
-4
+51
Песьяков теперь не должен платить суточные за присутствие в питере:))
+49
-7
+42
Забористое, конечно, проклятие у Динамо
+34
-4
+30
Ответ cektor
Динамо ну как вы ?))) а разговоров сколько
Говорили, что Галицкий увидит Церемонию Награждения и трофей РПЛ у себя на стадионе

Не увидел :((
+29
-1
+28
как бы не любили Зенит, но магнит и Динамо не имели право стать чемпионами в этом сезоне
+36
-11
+25
Динамо не унывать, всего 2454 осталось
+29
-5
+24
Ответ tigrich
Краснодар, это называется ни себе ни людям
Почему это. Краснодар стал вторым, а не третьим.
+19
0
+19
Потрясающая развязка! Давно такого не было - нервы до последних секунд сразу у трёх команд! Зенит с чемпионством!
+18
-3
+15
Ответ Ебздрогыч
Забористое, конечно, проклятие у Динамо
И походу это навсегда
+15
-1
+14
Ответ tigrich
Краснодар, это называется ни себе ни людям
жаба давит что не Москва чемпионы?
+13
-1
+12
Ответ Champions of the World
Говорили, что Галицкий увидит Церемонию Награждения и трофей РПЛ у себя на стадионе Не увидел :((
Тренеров надо чаще менять. В следующем сезоне Мусаева попросят к НГ уже, скриньте.
+8
0
+8
Краснодар, это называется ни себе ни людям
+21
-14
+7
Ответ tigrich
Краснодар, это называется ни себе ни людям
А Краснодар то в чем виноват?) Динамо обосрались конкретнейшим образом
+7
0
+7
Динамо лошары🤦‍♂️
+7
-1
+6
Лучшее поздравление к дню рождения Зенит сделал всем своим болельщикам. Мы Чемпионы.
+7
-2
+5
Москва страдать!
+8
-4
+4
все на никольскую!!!!
+3
0
+3
Динамо позор российского футбола
+4
-1
+3
Богданыч - лучший тренер РПЛ!!!!
+3
0
+3
Ответ MSPR
И походу это навсегда
Нет конечно, если верить ребятам в комментах, на счетчике осталось 2454. Вот как дойдет до 0 - выиграют чемп
+3
0
+3
Мы чемпионы!!!!
+3
-1
+2
Ответ Kubinec_
как бы не любили Зенит, но магнит и Динамо не имели право стать чемпионами в этом сезоне
По-крайней мере краснодар точно
+3
-1
+2
С Победой Зенит!
+3
-1
+2
Зениту сегодня повезло. Но везёт зачасту сильнейшим.
Поздравляю Зенит!
+4
-2
+2
Богданыч топище!
+3
-1
+2
Тут бы ещё и Кубок не помешал!
Золотой Петербург!
+4
-2
+2
мебельные фабрики Москвы работают в три смены, стулья и диваны во всей первопрестольной горят синими пламенем
+2
0
+2
Семак с победой!!!!
+4
-2
+2
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