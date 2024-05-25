Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера. Все – с «Зенитом»

Сергей Семак выиграл 11-й титул в качестве тренера.

Главный тренер «Зенита» привел команду к чемпионству в шестой раз подряд. Петербуржцы набрали 57 очков в сезоне Мир .

На счету еще пять трофеев во главе « »: он выиграл Кубок России и 4 раза становился обладателем Суперкубка.

Отметим, что в этом сезоне сине-бело-голубые могут снова выиграть Кубок России. В финале турнира они встретятся с «Балтикой».