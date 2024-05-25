Гол Кордобы в ворота «Динамо» отменили после ВАР из-за офсайда

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва фото Сергей Карасев Краснодар Джон Кордоба Футбол

Гол «Краснодара» в ворота «Динамо» был отменен.

На 32-й минуте матча последнего тура Мир РПЛ Джон Кордоба открыл счет, однако после ВАР главный арбитр Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда «быков».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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80 комментариев
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Ответ Pro_Zenit_7
В упор не вижу тут офсайда. Даже близко
Пользователь Pro_Zenit_7 не видит офсайда, интересная оценка, наверно еще и объективная да?
+144
-43
+101
Хоть убейте не вижу офсайда, походу чистый гол отобрали у Краснодара.
+77
-36
+41
В упор не вижу тут офсайда. Даже близко
+89
-53
+36
Ответ Папа Футбола
Хоть убейте не вижу офсайда, походу чистый гол отобрали у Краснодара.
Неужели не заметно, что колено Кордобы на 0.004 мм ближе к воротам. Вы чё слепые?
+34
-4
+30
Мне кажется никакого оффсайда там и близко нет)
+47
-17
+30
при том, что спорные моменты должны трактоваться в пользу атакующей команды.
+41
-11
+30
видать ВТБ оказал хорошую спонсорскую поддержку судейскому комитету
+41
-12
+29
Чистый гол Кордобы.
+38
-10
+28
Разве кто-то удивлён?
+24
-1
+23
В момент паса (чуть раньше чем фото) полметра до офсайда.
Час назад думал что буду радоваться за Динамо.
Теперь нет, извините. Противно.
+29
-9
+20
Ласта аквалангиста была ближе к воротам, чем колено Кордобы

Изначально в кадре было всё видно, а тут подрисовали
+34
-16
+18
Спасли Лещука от очередного позора =)
+15
-2
+13
Мне казалось, что офсайда не было в динамике
+13
-1
+12
Ну по линии не скажешь 😜
+14
-3
+11
Одна линия, хоть он дерись
+10
0
+10
Почему повтор со стороны игрока Краснодара? Где повтор со стороны игрока Динамо? Даже со стороны игрока Краснодара не видно офсайда. Что за палки?
+10
0
+10
Ответ samatzakirzyanov
Пользователь Pro_Zenit_7 не видит офсайда, интересная оценка, наверно еще и объективная да?
Хорошо, а что тут 100% офсайд?
+12
-3
+9
Чистый гол Краснодара. Что творится?
+11
-2
+9
Антифутбол вперёд! И ладно бы засчитывать офсайд если бы нап оказался 1 на 1 или забил в касание, но тут то он там еще столько действий сделал!!
+9
-1
+8
Ответ madaev
Гол отменило Динамо?
Купило, уже не первый матч их тащат за ручку
+9
-2
+7
Чистейший гол отобрали! По полосками газона очень хорошо было видно что и близко вне игры не было. Печально за такое судейство(
+8
-1
+7
Сомнительно. По рисунку показано у был гол, а не офсайд
+7
0
+7
Ответ Pro_Zenit_7
В упор не вижу тут офсайда. Даже близко
согласен. Метровый офсайд
+16
-10
+6
Ответ Dima Dima
при том, что спорные моменты должны трактоваться в пользу атакующей команды.
Это же техника. Тут не может быть "спорных моментов", кроме того как ассистенты ставят отметки офсайдные. Если техника замечает даже миллиметровый офсайд, то её подсчёты вполне объективные, никакой неоднозначности нет. Формально такой офсайд должны засчитать
+6
0
+6
Ответ Pro_Zenit_7
В упор не вижу тут офсайда. Даже близко
А я в упор вижу колено
+7
-3
+4
На стоп кадре видно, что стопа игрока динамо ближе к линии газона. Угол сгиба колена примерно 90%, значит колено игрока краснодара не может быть ближе к воротам динамо, чем носок. Алаев не зря в Краснодаре..
+4
0
+4
Пошла петтайщина. Плавали, знаем. Такой гол можно отменить только если очень хотеть его отменить.
+4
0
+4
Ну оффсайд конечно из серии - "очень постарались его найти", но нытье болел Краснодара не особо понятно, у их команды было миллион шансов уже быть чемпионами но они все просрали
+5
-2
+3
Ответ samatzakirzyanov
Пользователь Pro_Zenit_7 не видит офсайда, интересная оценка, наверно еще и объективная да?
А комментарии на спортсе нужны только для объективных оценок?)
+5
-2
+3
Это цирк, ожидаемо тащат к чемпионству это недоразумение
+4
-1
+3
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