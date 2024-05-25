Гол Кордобы в ворота «Динамо» отменили после ВАР из-за офсайда
Гол «Краснодара» в ворота «Динамо» был отменен.
На 32-й минуте матча последнего тура Мир РПЛ Джон Кордоба открыл счет, однако после ВАР главный арбитр Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда «быков».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Час назад думал что буду радоваться за Динамо.
Теперь нет, извините. Противно.
Изначально в кадре было всё видно, а тут подрисовали