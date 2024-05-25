Гол Кордобы в ворота «Динамо» отменили после ВАР из-за офсайда

Гол «Краснодара» в ворота «Динамо» был отменен.

На 32-й минуте матча последнего тура Мир РПЛ Джон Кордоба открыл счет, однако после ВАР главный арбитр Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда «быков».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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