«Краснодар» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30. Москвичам хватит ничьей для чемпионства
«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Чтобы завоевать чемпионский титул, бело-голубым достаточно сыграть вничью.
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «стадион Краснодар»
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