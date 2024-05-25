«Краснодар» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30. Москвичам хватит ничьей для чемпионства

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар онлайны Футбол

«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Чтобы завоевать чемпионский титул, бело-голубым достаточно сыграть вничью.

Краснодар – Динамо
Дата проведения
25 мая, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

5 комментариев
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Последний бой - он трудный самый. Жгите динамики и будет вам неимоверное счастье!
+6
-2
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Динамо должно выходить с настроем только на победу!!!
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Ух, какой футбольный день а) главное без судейских ошибок. Чтоб потом какая-то команда не кричала, что мы проиграли из-за судей и тд.
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Все будет зависеть от вратаря Динамо.
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