«Краснодар» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30. Москвичам хватит ничьей для чемпионства

«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Чтобы завоевать чемпионский титул, бело-голубым достаточно сыграть вничью.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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