«Айнтрахт» считает, что из-за «сексуально помешанной» невесты Трапп хуже играет. Модель заявляла, что они занимаются сексом 4-5 раз в неделю (Bild)

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия светская хроника Кевин Трапп девушки и спорт контент Футбол

«Айнтрахт» считает невесту Кевина Траппа причиной спада игрока.

33-летний вратарь не попал в предварительный состав сборной Германии на Евро-2024.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Bild, форма игрока вызвала опасения, и он сейчас не полностью сосредоточен на футболе. В «Айнтрахте» считают, что невеста Траппа, бразильская супермодель Изабель Гулар, отвлекает игрока, так как она «сексуально помешана».

Траппа на одной из тренировок обвинили в том, что он больше не прыгает за каждым ударом с близкого расстояния.

Инсайдеры в клубе полагают, что 39-летняя Гулар может негативно повлиять на карьеру Кевина. Утверждается, что она даже объясняет Траппу, как он должен выходить из машины на публичных мероприятиях, чтобы у них получились лучшие фотографии.

Трапп и Гулар помолвлены с 2018 года, но пока не вступили в брак.

В начале их отношений, когда Трапп выступал за «ПСЖ», Гулар рассказала об их сексуальной жизни, заявив, что Трапп ввел строгий запрет на интим, если его команда проигрывала.

«Мы с Кевином часто занимаемся любовью – четыре-пять раз в неделю», – сказала бывшая модель Victoria’s Secret.

Фото: инстаграм Изабель Гулар

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40 комментариев
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Наконец-то нормальная новость. А то все какие-то зениты, краснодары непонятные)
+76
0
+76
Ответ Glukinho
сейчас все местные мачо будут говорить, что 4-5 раз в неделю это довольно средний уровень
Это довольно средний уровень
+35
-4
+31
Хороша челюга у жены. Альфа по Позднякову
+35
-6
+29
Так вроде 4-5 раз в неделю это здоровая и нормальная семейная жизнь для пары в хорошей физической форме
+27
-1
+26
А с каких пор 4-5 раз в неделю это много для пары живущей вместе?
+16
0
+16
Думал, што речь о 4-5 раз в день, а там целая неделя.
+13
0
+13
Ответ Glukinho
сейчас все местные мачо будут говорить, что 4-5 раз в неделю это довольно средний уровень
Извини, если чем обидел, но это действительно, пускай не довольно средний, а просто вполне рядовой уровень, тем более учитывая возраст и физическое состояние героев публикации )
+8
0
+8
Айнтрахт переименовывается в Фюнфтрахт
+7
0
+7
Ответ MstAndreev
Наконец-то нормальная новость. А то все какие-то зениты, краснодары непонятные)
Могли бы сразу видео прикрепить
+6
0
+6
Ответ Sergey Smolensky
Хороша челюга у жены. Альфа по Позднякову
Вы бы не позорились с такими комментариями)
+7
-3
+4
серьезно?)понимаю если 4-5 раз на дню,но заниматься сексом 4-5 раз в неделю это по моему даже как то мало
+3
0
+3
Ответ MstAndreev
Наконец-то нормальная новость. А то все какие-то зениты, краснодары непонятные)
Спортивный сайт ещё называются...статистика расписана не полностью-сколько как и когда?)).
+2
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+2
Недаром выбрала вратаря АйнТРАХта 😁
+1
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Ответ Сергей Орлов
Вы бы не позорились с такими комментариями)
Уважаемый, вы хоть одним видом спорта интересуетесь? Строчите во всех ветках, аки бот
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Ответ Sergey Smolensky
Хороша челюга у жены. Альфа по Позднякову
Судя по тексту, так и есть.
+1
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А что, он должен с такой женой по выходным только? И вообще, от этого вреда еще никому не бывало.
+1
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Одно дело,трахаться 4-5 раз в неделю когда ты просто Вася с офиса,или завода.А другое дело,когдда ты проф.спортсмен с 2-3 тренировками в день и графиком расписаным на год вперёд... Тогда это имеет большое значение на форму игрока.
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4-5 раз это он считает и туда и обратно?
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Я извиняюсь, но разве 4-5 раз в неделю это как-то аномально много?
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Сомневаюсь, что остальные в команде меньше сексом в неделю занимаются.
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Т.е. руководство клуба ведётся на бабское кококо и браваду??
Это увольнение, за сам факт подобного губошлёпства
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Ответ Сергей Орлов
Вы бы не позорились с такими комментариями)
Не мешай детишкам в интернете верить в свою придуманную теорию 😂
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Ответ Sergey Smolensky
Хороша челюга у жены. Альфа по Позднякову
Поздняков? Это еще кто?
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Супруга потомок Габсбургов?
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Не туда прыгает.
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Ответ darwin9
Ну, а если они занимаются по часа два пять раз в неделю ?
Ну и дай Бог им здоровья и детишек этих самых )
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А давно женаты ? 4-5 не так уже овердофига
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Что эта пошлятина делает на спортивном сайте?
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Спеохрва прочитал трамп, ну старичок подумал😁
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Простите, но что такого в 4-5 в неделю? Наоборот, совершенно здоровый и нормальный "график". Уж точно не могущий как-то негативно влиять на спортивную, т.е. физическую форму, зато положительно действующий на форму психологическую.
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