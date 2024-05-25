«Айнтрахт» считает, что из-за «сексуально помешанной» невесты Трапп хуже играет. Модель заявляла, что они занимаются сексом 4-5 раз в неделю (Bild)
«Айнтрахт» считает невесту Кевина Траппа причиной спада игрока.
33-летний вратарь не попал в предварительный состав сборной Германии на Евро-2024.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на Bild, форма игрока вызвала опасения, и он сейчас не полностью сосредоточен на футболе. В «Айнтрахте» считают, что невеста Траппа, бразильская супермодель Изабель Гулар, отвлекает игрока, так как она «сексуально помешана».
Траппа на одной из тренировок обвинили в том, что он больше не прыгает за каждым ударом с близкого расстояния.
Инсайдеры в клубе полагают, что 39-летняя Гулар может негативно повлиять на карьеру Кевина. Утверждается, что она даже объясняет Траппу, как он должен выходить из машины на публичных мероприятиях, чтобы у них получились лучшие фотографии.
Трапп и Гулар помолвлены с 2018 года, но пока не вступили в брак.
В начале их отношений, когда Трапп выступал за «ПСЖ», Гулар рассказала об их сексуальной жизни, заявив, что Трапп ввел строгий запрет на интим, если его команда проигрывала.
«Мы с Кевином часто занимаемся любовью – четыре-пять раз в неделю», – сказала бывшая модель Victoria’s Secret.
Фото: инстаграм Изабель Гулар
Это увольнение, за сам факт подобного губошлёпства