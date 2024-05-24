Сколько секса нужно для здоровья?

Пугающе мало.

В прошлой серии нестыдных вопросов мы разобрались , зачем люди занимаются сексом и почему эволюции это выгодно. В новом выпуске выясняем, сколько раз в неделю нужно им заниматься, чтобы это было полезно для здоровья, и что будет, если жить без секса совсем.

Зачем людям нужен секс?

Регулярный секс полезен для здоровья

То, что секс положительно влияет на здоровье мужчин и женщин – неоспоримо.

Люди, которые регулярно занимаются сексом и получают оргазмы :

Реже болеют простудными заболеваниями . Считается, что это связано с повышенным содержанием особого белка, который борется с вирусами – иммуноглобулина А. По результатам исследований, у людей, которые занимаются любовью еженедельно, концентрация иммуноглобулина А выше, чем у тех, у кого менее активная сексуальная жизнь.

Качественнее спят . По мнению исследователей из Австралии, секс положительно влияет на качество сна. Регулярные половые контакты снижают тревожность, улучшают настроение и способствуют выработке гормонов эндорфинов, которые помогают человеку расслабиться и крепче спать.

Реже страдают от приступов мигрени и головной боли . Терапевтический эффект оказывает коктейль из гормонов, который выбрасывается в кровь во время оргазма. Так что секс может избавить от головной боли даже во время самого приступа – все дело в обезболивающем действии эндорфинов.

Имеют более низкий риск рака простаты . У мужчин, которые до 50 лет эякулировали как минимум три раза в неделю, риск рака простаты в два раза ниже , чем у тех, кто имел 4–7 эякуляций в месяц.

Сжигают больше калорий . Активный секс вполне можно считать небольшой тренировкой. Конечно, это не заменит полноценные занятия спортом, но поможет поддерживать в тонусе некоторые группы мышц и укрепит сердечно-сосудистую систему.

Поддерживают в тонусе мышцы тазового дна . Женщинам регулярный секс помогает избежать дисфункции этих мышц. А это профилактика недержания мочи и других проблем со здоровьем.

Однако во многом положительные эффекты секса связаны не с сексом как таковым, а именно с оргазмом, поэтому, если оргазма нет, то и особой пользы тоже.

Как часто нужно заниматься сексом

В разных странах регулярно исследуют частоту секса. Например, в Великобритании люди в возрасте от 18 до 29 лет занимаются им в среднем 112 раз в год, то есть около двух раз в неделю. В то время как люди после 40 лет занимаются сексом примерно 69 раз в год, или в среднем пять раз в месяц. По результатам масштабного опроса, проведенного в России, каждый второй человек в возрасте 18–45 лет занимается сексом как минимум раз в неделю. Причем и в Великобритании, и в России опрошенные сказали, что хотели бы заниматься им чаще.

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что пары, у которых секс был хотя бы раз в неделю, ощущали себя счастливее тех, у кого секс случался реже. Причем большее количества секса в неделю в целом не повышало общий градус счастья.

На самом деле четкой нормы по количеству секса до сих пор нет. Дело в том, что у людей разная потребность в сексе. На нее влияет возраст, половая конституция, гормональный фон, острые и хронические заболевания, стресс и многие другие факторы. Поэтому одним для счастья достаточно одного раза в неделю, а другим и 3–4 бывает мало.

Если суммировать все, о чем говорят врачи и сексологи, можно сказать, что нормальное количество секса – это то, которое устраивает самого человека и не мешает окружающим, особенно – партнеру. В этом вопросе важно ориентироваться на собственный организм: если появилось желание, то его по возможности лучше не игнорировать, а заняться сексом.

Но главное – это все равно оргазм. А каким образом люди его достигают, мастурбацией или сексом, не столь важно.

Что будет, если не заниматься сексом вообще

Для многих секс – далеко не обязательная часть жизни. Так, американские ученые выяснили , что в США у 1/3 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и почти у 20% женщин того же возраста за последний год совсем не было секса, причем 17% женщин и 9% мужчин и вовсе воздерживались последние пять лет.

Исследование показало, что отсутствие секса в их жизни никак не повлияло на уровень счастья и физического здоровья: они не впали в депрессию и не стали чаще болеть. Вероятно, именно потому что люди не страдали без него и не ощущали особую потребность.

Отдельный вопрос – эмоциональный комфорт. Если человек все-таки хочет секса, но не может им заняться из-за вынужденного одиночества или по другим причинам, это может сильно тревожить его и даже стать причиной депрессии и реальных проблем со здоровьем.

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Людям хочется жить в понятных нормах: пей 2 литра воды в сутки, спи 7 часов, занимайся сексом 2 раза в неделю и будет тебе счастье. Но, к сожалению, это не так, и готовых инструкций нет даже у ученых. Хотя нет, одна все же есть – в вопросах, касающихся самочувствия и здоровья, важно ориентироваться на собственные желания и ощущения, не принуждать, но и не ограничивать себя. А секс, точнее оргазмы, в принципе полезны для здоровья, но их регулярность не так важна.

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Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho, Bill Ling/Global Look Press