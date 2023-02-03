Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года. «Бавария» интересовалась вратарем в январе
Кевин Трапп договорился о новом контракте с «Айнтрахтом».
32-летний вратарь продлил соглашение с немецким клубом до 2026 года.
Действующий договор футболиста действовал до июня 2024 года. Теперь контракт продлен еще на два года.
Также соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.
В январе сообщалось об интересе «Баварии» к Траппу.
Голкипер сыграл 17 матчей в текущем сезоне Бундеслиги, проведя три игры на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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