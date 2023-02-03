Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года. «Бавария» интересовалась вратарем в январе

договорился о новом контракте с « ».

32-летний вратарь продлил соглашение с немецким клубом до 2026 года.

Действующий договор футболиста действовал до июня 2024 года. Теперь контракт продлен еще на два года.

Также соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В январе сообщалось об интересе «Баварии» к Траппу.

Голкипер сыграл 17 матчей в текущем сезоне Бундеслиги, проведя три игры на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.