Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года. «Бавария» интересовалась вратарем в январе

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кевин Трапп Футбол

Кевин Трапп договорился о новом контракте с «Айнтрахтом».

32-летний вратарь продлил соглашение с немецким клубом до 2026 года.

Действующий договор футболиста действовал до июня 2024 года. Теперь контракт продлен еще на два года.

Также соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В январе сообщалось об интересе «Баварии» к Траппу.

Голкипер сыграл 17 матчей в текущем сезоне Бундеслиги, проведя три игры на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Лихорадочно ищут вратаря, похоже Нойер близок к завершению карьеры. И возраст приличный, и травма серьëзнее чем ожидалась. Не надо было рот закрывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий