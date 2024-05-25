Онана перед игрой с «Ман Сити»: «Не против 20-30 ударов по воротам. «МЮ» – большой клуб, и мы должны справляться с трудностями»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Андре Онана Футбол

Андре Онана рассказал, что не против 20-30 ударов по его воротам за матч.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

На протяжении сезона «МЮ» регулярно допускал более 20 ударов по воротам камерунца за игру. В последнем матче с «горожанами» (1:3) соперник пробил по воротам «Ман Юнайтед» 27 раз.

«Не возражаю против 20 или 30 ударов [по воротам]. Я очень доволен тем, что делают мои одноклубники, потому что многие из них жертвуют собой ради команды.

Было бы здорово, если бы все вернулись [после травм и были готовы играть], но что мы можем сделать? Спрятаться? Мы большой клуб. Мы должны идти вперед и справляться с трудностями.

Я настроен позитивно, знаю, что все наладится. Если не сегодня, то завтра», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

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4 комментария
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Уже настроен вытащить из сетки минимум трёшку
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20?:)) Онана слишком оптимистичен:)) МС уже все свои дела поделал, осталось только на хорошей ноте завершить сезон, если Каземиро снова на цз будет, там и под 50 может быть:))
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В начале сезона разнёс Магуайра за привоз. А теперь как будто привык
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Сегодня у Сити неплохие шансы чтобы сравнить разницу мячей на дерби. Сейчас у Сити -3 личных встречах. Очень надеюсь это произойдёт. Ещё раз удачи Сити
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