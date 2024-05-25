Дмитрий Булыкин: «Хочется, чтобы «Динамо» наказало «Зенит» и «Краснодар» за плохую чемпионскую гонку. Многие болельщики хотят их победы»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Дмитрий Булыкин выразил надежду, что «Динамо» станет чемпионом.

«Динамо» – фаворит чемпионской гонки. Бело‑голубым достаточно сыграть вничью, что сильно упрощает задачу. Самое главное, чтобы из‑за этого команда не расслабилась. Иногда это играет злую шутку, но надеюсь, что не в этот раз.

Хочется, чтобы «Динамо» наказало «Зенит» и «Краснодар» за плохую чемпионскую гонку с их стороны. Многие болельщики, не только «Динамо», хотят, чтобы московский клуб наконец выиграл чемпионат», – сказал экс-форвард «Динамо».

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8 комментариев
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Зачем кого-то наказывать? Динамо нужно добиться положительного результата и обеспечить себе первое место. Тем более судя по последним матчам команда этого достойна. Удачи нам.
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Ответ Champions of the World
Динамку уже 48 лет наказывают за "плохую чемпионскую гонку" - ещё не наказались?)) Удачи Краснодару увести Чемпионство у Динамы из под носа, как это сделал Динамо Киев в 1986 :))
У Динамы слабая кольцевая мышца, могут не удержать заветное очко...
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В том то и дело , как бы они тут все , сами себя не понаказывали.
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А кто такой булыкин, мне кто-нибудь объяснит?))
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Динамо станет чемпионом 👌🏆
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