Дмитрий Булыкин: «Хочется, чтобы «Динамо» наказало «Зенит» и «Краснодар» за плохую чемпионскую гонку. Многие болельщики хотят их победы»

Дмитрий Булыкин выразил надежду, что «Динамо» станет чемпионом.

« » – фаворит чемпионской гонки. Бело‑голубым достаточно сыграть вничью, что сильно упрощает задачу. Самое главное, чтобы из‑за этого команда не расслабилась. Иногда это играет злую шутку, но надеюсь, что не в этот раз.

Хочется, чтобы «Динамо» наказало « » и « » за плохую чемпионскую гонку с их стороны. Многие болельщики, не только «Динамо», хотят, чтобы московский клуб наконец выиграл чемпионат», – сказал экс-форвард «Динамо».