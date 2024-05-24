Глеб о «Барселоне»: «Хави надо было оставлять. Ему пришлось выстраивать команду из молодых игроков, и с ними он стал чемпионом Испании»

Александр Глеб считает, что «Барселона» зря уволила Хави.

«С моей точки зрения, надо было оставлять. Это решение клуба. Время покажет, правильное оно или нет.

В «Барселоне» не так легко работать, потому что там всегда самые высокие ожидания от болельщиков и руководства. Это клуб, который всегда борется за самые высокие места. Сейчас в команде идет смена поколения, очень много молодежи в команде.

Несомненно, это положительный опыт для Хави. Он пришел в такое время, когда основные игроки ушли из клуба. Ему пришлось выстраивать совершенно другую команду из молодых футболистов, и с ними он смог стать чемпионом », – отметил бывший полузащитник «Барселоны».