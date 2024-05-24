Глеб о «Барселоне»: «Хави надо было оставлять. Ему пришлось выстраивать команду из молодых игроков, и с ними он стал чемпионом Испании»

Теги Александр Глеб Барселона Хави Ла Лига Спорт-Экспресс Футбол

Александр Глеб считает, что «Барселона» зря уволила Хави.

«С моей точки зрения, Хави надо было оставлять. Это решение клуба. Время покажет, правильное оно или нет.

В «Барселоне» не так легко работать, потому что там всегда самые высокие ожидания от болельщиков и руководства. Это клуб, который всегда борется за самые высокие места. Сейчас в команде идет смена поколения, очень много молодежи в команде.

Несомненно, это положительный опыт для Хави. Он пришел в такое время, когда основные игроки ушли из клуба. Ему пришлось выстраивать совершенно другую команду из молодых футболистов, и с ними он смог стать чемпионом Испании», – отметил бывший полузащитник «Барселоны».

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11 комментариев
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для меня Хави был хорошим тренером, если убрать его эмоции в сторону. Пришёл в разбитую Барсу, сделал её в тот сезон чемпионом, обладателем супер кубка Испании. в этом году занял второе место в труднейшем чемпионате Испании, мог дойти и до 1/2 лиги чемпионов если бы не запорол Араухо. одним словом спасибо Хави.
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10000% он прав.
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Ответ Слово Пацанчика
для меня Хави был хорошим тренером, если убрать его эмоции в сторону. Пришёл в разбитую Барсу, сделал её в тот сезон чемпионом, обладателем супер кубка Испании. в этом году занял второе место в труднейшем чемпионате Испании, мог дойти и до 1/2 лиги чемпионов если бы не запорол Араухо. одним словом спасибо Хави.
Если разобраться, то эти эмоции были во многом из-за пресса заоблачных ожиданий. Руководство вместо того, чтобы свести их к нормальному уровню, регулярно обещало выиграть все трофеи. И, судя по всему, Хави должен был повторять. Потому как только он сказал правду, его уволили.
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Ответ dmitriy7631
Испанская пресса пишет, что хотят завезти расследование, мол, Хави и не собирался оставаться, а это все разыграли с Лапортой, чтобы на двоих расписать 20млн. Инициатор Лапорта, когда узнал, что Хави точно уйдет. Ну будем посмотреть
Ссылочку в студию пор фавор или закусывай
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Ответ dmitriy7631
Испанская пресса пишет, что хотят завезти расследование, мол, Хави и не собирался оставаться, а это все разыграли с Лапортой, чтобы на двоих расписать 20млн. Инициатор Лапорта, когда узнал, что Хави точно уйдет. Ну будем посмотреть
Испанская пресса пишет, что хотят завести расследование, мол, Перес любит устраивать вечеринки с молодыми африканцами. Инициатор Тебас, когда узнал, что его не пригласили поучаствовать. Ну будем посмотреть
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Из каких молодых игроков?
Лева,тер штеген,Алонсо,рафинья,Кунде,торрес,де Йонг,араухо,Альба
Прям одни воспитанники 18 летние
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в прошлом сезоне только Бальде стал основным из молодежи. че этот Глеб несет?! Гави и Педри уже к приходу Хави были основными, это Куман сделал их основными и прокачал, как и Араухо.
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Laportaout
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