Александр Глеб: «Вылет «Ман Сити» не удивил. «Реал» – короли ЛЧ»

Теги Александр Глеб Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Александр Глеб не удивлен вылету «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Ман Сити» ранее покинул турнир, проиграв в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» по пенальти (1:1, пенальти – 3:4).

«Вылет «Манчестера» не удивил. Все-таки они играли не против середнячка. «Манчестер Сити» играл лучше, доминировал. Был момент, когда Де Брюйне мог бы решить в концовке. Но «Реал» дотянул до пенальти, и все – выиграл. Они грамотно использовали свой шанс.

У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов. Хотя «Сити» – достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды – одни из лучших в мире», - сказал бывший полузащитник «Барсы».

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17 комментариев
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Ответ Бацька
Это не короли, короли 2 матча в защите не сидят. Короли доминируют, а Реал это так, треньк, среньк, гол и в защиту. Типичная игра от защиты типичного итальянского тренера.
самые настоящие короли весь мир признает это, один бацька обиженый Реалом не может этого признать
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+10
Ответ Александр Бялт
о, приятно что помнят про такого персонажа, как Саша Глеб )
самое то слово - персонаж
+6
-2
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о, приятно что помнят про такого персонажа, как Саша Глеб )
+4
-3
+1
Вальверде сказал ,что Сити играет в футбол лучше Реала и это закономерно , потому что Гвардиола собирал свою машину годами, а Карло пришлось менять двигатель уже в поездке. Плюс глубина состава ограничивает возможности. Поэтому понимаешь почему Карло не рискнул играть открыто. Честно говоря отказ от 433 я думал команда не переживет .
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Ответ Axs Men
Реал больше похож на Лутон 2 который смог защититься припарковав автобус, но точно не на королей. Вам самим не смешно, команда из своей штрафной не может выйти, зажали как только можно, какие короли 😁
Команда не может выйти из штрафной, но дома положила «лучшей» команде трешку, а в ответной игре, помня прошлый год, сыграла прагматично и выхлестнула соперника бороться за АПЛ. Это не было так зрелищно, как многие хотели бы, но что толку с доминирования Сити, если они не создают 100% моментов? Ни разу не создать опасность за 17 (или сколько там) угловых - это сильно
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Ответ Эльдар Сулейманов
самые настоящие короли весь мир признает это, один бацька обиженый Реалом не может этого признать
Реал больше похож на Лутон 2 который смог защититься припарковав автобус, но точно не на королей. Вам самим не смешно, команда из своей штрафной не может выйти, зажали как только можно, какие короли 😁
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Ответ Axs Men
Реал больше похож на Лутон 2 который смог защититься припарковав автобус, но точно не на королей. Вам самим не смешно, команда из своей штрафной не может выйти, зажали как только можно, какие короли 😁
у тебя твоё мнение, игра была ужасной в плане атаки ни кто же из фанатов РМ не говорит что игра была шик, в защите идеально сыграли такие матчи тоже должны быть чтобы узнать свой скилл именно в защите. А так признаю что Сити машина ни кто же не спорит но результат на табло, Реал идёт дальше что ещё сказать
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Ответ Бацька
Я вообще не обижен) игра Реала - разочарование. Просидели в защите, все это признают, доминирование сити было катастрофическим. Но реал провел достойные 2 матча, просидев в защите, как настоящие короли лиги чемпионов))))
согласен ужасно играли в атаке, но потрясная игра в защите, ни одна команда не выдержала бы такого напора. Реал идёт дальше что ещё сказать
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Ответ Эльдар Сулейманов
согласен ужасно играли в атаке, но потрясная игра в защите, ни одна команда не выдержала бы такого напора. Реал идёт дальше что ещё сказать
Да ничего не скажешь, не всегда побеждает тот кто сильнее(
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Ответ Александр Бялт
ну, для белорусов он легенда.
для кого-то может и легенда до сих пор
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