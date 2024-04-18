Александр Глеб: «Вылет «Ман Сити» не удивил. «Реал» – короли ЛЧ»

Александр Глеб не удивлен вылету «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Ман Сити» ранее покинул турнир, проиграв в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» по пенальти (1:1, пенальти – 3:4).

«Вылет «Манчестера» не удивил. Все-таки они играли не против середнячка. «Манчестер Сити» играл лучше, доминировал. Был момент, когда Де Брюйне мог бы решить в концовке. Но «Реал» дотянул до пенальти, и все – выиграл. Они грамотно использовали свой шанс.

У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов. Хотя «Сити» – достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды – одни из лучших в мире», - сказал бывший полузащитник «Барсы».