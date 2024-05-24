Джейми О′Хара: «Ман Сити» никогда не сравняется с «МЮ», даже если выиграет ЛЧ еще 6 раз. Когда я буду на смертном одре, «Юнайтед» по-прежнему будет больше»

Джейми О′Хара сравнил статус «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» никогда не станет таким же большим, как « ». Мне все равно, выиграют ли они еще пять или шесть Лиг чемпионов. Этот клуб никогда не станет таким же большим, как «Манчестер Юнайтед».

Когда я буду лежать на смертном одре и засыпать, делая последний вдох, я гарантирую, «Юнайтед» по-прежнему будет больше, чем « ». Это абсолютный факт», – сказал 37-летний экс-полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.