Джейми О′Хара: «Ман Сити» никогда не сравняется с «МЮ», даже если выиграет ЛЧ еще 6 раз. Когда я буду на смертном одре, «Юнайтед» по-прежнему будет больше»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми О′Хара Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми О′Хара сравнил статус «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» никогда не станет таким же большим, как «Манчестер Юнайтед». Мне все равно, выиграют ли они еще пять или шесть Лиг чемпионов. Этот клуб никогда не станет таким же большим, как «Манчестер Юнайтед».

Когда я буду лежать на смертном одре и засыпать, делая последний вдох, я гарантирую, «Юнайтед» по-прежнему будет больше, чем «Манчестер Сити». Это абсолютный факт», – сказал 37-летний экс-полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.

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30 комментариев
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А для какого-то 75 летнего бывшего футболиста , Ноттингем Форест будет всегда больше манчестеровских клубов
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Пока можно согласиться, но Сити добывает себе имя семимильными шагами
Так что 37-летнему человеку лучше не зарекаться
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+25
"Ты больше, а я лучше" Александр Усик ©
Пусть Юнайтед будет больше, но Сити играет на две головы лучше, не позорится в ЛЧ, и штампует трофеи пачками. 😃
+19
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+13
В первые годы шейхов в Сити и мне так думалось.. Я был не слишком знаком с внутренней кухней МЮ, но казалось, что это огромная выверенная система с большим запасом прочности, современный комплекс, академия связанная с первой командой и так далее, и думалось что Ферги, при всем к нему уважении, уходя оставит после себя полноценного наследника на тренерском мостике, и династию на поле.. Что сколько бы Сити не потратил денег, а МЮ все равно будет недосягаем..

Но оказалось, что все в МЮ давно устарело.. От бассейнов до тренажёров, от методик до состава.. И что САФ был той самой изолентой, за счёт кого все и работало..

Всё это стало ясно понятно уже при позднем Моуре.. И то, что казалось невозможным, а именно, равнозначная позиция Сити для Манчечтра и английского футбола в общем, с каждым днем становилось все явнее и явнее.. И если Сити проведёт ещё одну подобную десятилетку, а МЮ соответственно резко все не исправит, то дьяволов ждёт участь Эвертона..
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+7
Опять эти пригородные комплексы:))
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Сити уже более великий клуб чем середняк Маню
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Что надо этому экс петуху? P.s. Это не оскорбление
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Законсервировал впечатления молодости, понятная вещь
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Это итак понятно
Юнайтед за свою историю выигрывал очень долго,а не как пропиаренный проект Сити шейхов-7 лет за 200 лет существования
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Сити осталось выиграть 10 раз подряд АПЛ и пару ЛЧ и тогда они точно обойдут мю и станут самой великой командой Англии ☝️
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Ответ Олег Лисицын
Откуда такая статистика? В АПЛ на Этихаде у Сити 97% заполняемость трибун в этом сезоне. Не 100%, конечно, но и далеко не условные 80%. Сколько не смотрю игры горожан, то пустых кресел практически не вижу. При этом никто не оспаривает, что МЮ самый настоящий бренд, и Сити ему , как и любой другой команде Англии, никогда не догнать. Но на Сити ходят отлично. Ты все же обычный хейтер горожан
При всём уважении - никогда не говори никогда. Хотя в ближайшие лет 7-8, наверное, не догнать.
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Наркоман?
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Ответ ta-tosha
Это не МЮшные комплексы. Не будем вдаваться в какие то статистические вещи, а возьмем простую штуку - заполняемость стадиона. На Этихаде не 100 тысяч очень мягко говоря. Но Сити не может собрать биток на Ливерпуль, Арсенал и даже на Реал. На остальные игры Пеп открыто постоянно просит людей прийти на стадион. Билеты на Сити проще купить, чем на Бернли, да проще чем на любой стадион АПЛ. Единственный биток - дерби с МЮ, и понятно почему. При этом купить билет на Траффорд на условный МК Донс на кубок водокачки - большая проблема… и там 80 000… Дальше дискутировать смысла нет, это вряд ли когда нибудь поменяется. И я не болельщик МЮ мягко говоря, и не хэйтер Сити, говорю как есть. Синий Манчестер - это даже не смешно
Верно подмечено .
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Ответ Олег Лисицын
Откуда такая статистика? В АПЛ на Этихаде у Сити 97% заполняемость трибун в этом сезоне. Не 100%, конечно, но и далеко не условные 80%. Сколько не смотрю игры горожан, то пустых кресел практически не вижу. При этом никто не оспаривает, что МЮ самый настоящий бренд, и Сити ему , как и любой другой команде Англии, никогда не догнать. Но на Сити ходят отлично. Ты все же обычный хейтер горожан
Я не смотрю цифры, хотя 97% это уже вопрос, так как туристы тут выкупают все что в «кассе», и что на абонах по которым люди не ходят на игры. Пойди купи билет на Фулхэм, или на Пэлас например
Чисто личные наблюдения. Я там пару раз за сезон бываю регулярно. И в этом, и в прошлом сезоне, например - на Ливерпуле и Арсенале было явно не 97%, пустых мест был вагон. И билет можно купить спокойно без всяких танцев с бубнами, без переплати прочей ерунды, а просто иметь членство и все.
Куча проплешин на Реале по телевизору не видел только слепой, и не после перерыва пока все бегали за пивом
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Ответ Yury Fedoseev
А для какого-то 75 летнего бывшего футболиста , Ноттингем Форест будет всегда больше манчестеровских клубов
И при том его тоже могут звать O’Hare)
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Ответ Yury Fedoseev
А для какого-то 75 летнего бывшего футболиста , Ноттингем Форест будет всегда больше манчестеровских клубов
и он будет прав
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Ответ CHELSEA_2008
"Ты больше, а я лучше" Александр Усик © Пусть Юнайтед будет больше, но Сити играет на две головы лучше, не позорится в ЛЧ, и штампует трофеи пачками. 😃
Это просто период, не более
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Ответ Сити Фоден
Сити уже более великий клуб чем середняк Маню
Великий и Сити это как Гений и злодейство)
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Ответ Сити Фоден
Сити уже более великий клуб чем середняк Маню
привет, Манся. завел очередного бота?
как там поживают Мансити 7, Фоден 7, Альварес 10 и еще хз сколько однодневок?
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Что такое мю? Это титулы? Лч сейчас? Или что? Это клуб с историей как и любой другой клуб. Понятие топ клуб- это не только прошлое, это прежде всего настоящее. А мю в настоящем как бы не злилась их болельщики но всеми в мире воспринимается каа средний мировой клуб. И так уже лет 6-8 наверное. Как часто мю попадал в 1/4 финала лиги чемпионов за последние 10 лет? Он стал уровнем реала середины нулевых. Когда реал был абсолютно средним клубом по уровню игры и результатов. Только в отличии от нынешнего мю в том реале были мегазвезды мирового класса. В мю таких сколько? Фернандеш и всё? ... со всем уважением к болельщикам мю но надо воспринимать так как есть. Вы ненавидите ронаоду как человека и за то что он пошёл против тренера но он сказал по факту, все пункты топ клубов чтобы таковым считаться сейчас- не выполнены. От вертикали власти и управления до состава и тренировочный базы. Даже тренировочные поля часто проскакивает что в ненадлкжвщем виде были. ( пару раз но я бы скинул на непогоду).
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Может через лет 20 МанСити с прежними успехами МЮ ,станет самым титулованным клубом Англии
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Когда я буду на смертном одре, и мне скажут проживёшь ещё лет пять, но назови 100 игроков Тоттенхэма, я может и смогу, но О’Хару не вспомню.
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Базу выдал .
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