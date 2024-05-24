Джейми О′Хара: «Ман Сити» никогда не сравняется с «МЮ», даже если выиграет ЛЧ еще 6 раз. Когда я буду на смертном одре, «Юнайтед» по-прежнему будет больше»
Джейми О′Хара сравнил статус «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» никогда не станет таким же большим, как «Манчестер Юнайтед». Мне все равно, выиграют ли они еще пять или шесть Лиг чемпионов. Этот клуб никогда не станет таким же большим, как «Манчестер Юнайтед».
Когда я буду лежать на смертном одре и засыпать, делая последний вдох, я гарантирую, «Юнайтед» по-прежнему будет больше, чем «Манчестер Сити». Это абсолютный факт», – сказал 37-летний экс-полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.
Так что 37-летнему человеку лучше не зарекаться
Пусть Юнайтед будет больше, но Сити играет на две головы лучше, не позорится в ЛЧ, и штампует трофеи пачками. 😃
Но оказалось, что все в МЮ давно устарело.. От бассейнов до тренажёров, от методик до состава.. И что САФ был той самой изолентой, за счёт кого все и работало..
Всё это стало ясно понятно уже при позднем Моуре.. И то, что казалось невозможным, а именно, равнозначная позиция Сити для Манчечтра и английского футбола в общем, с каждым днем становилось все явнее и явнее.. И если Сити проведёт ещё одну подобную десятилетку, а МЮ соответственно резко все не исправит, то дьяволов ждёт участь Эвертона..
Юнайтед за свою историю выигрывал очень долго,а не как пропиаренный проект Сити шейхов-7 лет за 200 лет существования
Чисто личные наблюдения. Я там пару раз за сезон бываю регулярно. И в этом, и в прошлом сезоне, например - на Ливерпуле и Арсенале было явно не 97%, пустых мест был вагон. И билет можно купить спокойно без всяких танцев с бубнами, без переплати прочей ерунды, а просто иметь членство и все.
Куча проплешин на Реале по телевизору не видел только слепой, и не после перерыва пока все бегали за пивом
как там поживают Мансити 7, Фоден 7, Альварес 10 и еще хз сколько однодневок?