Феликс о том, что он выложил веселое фото после увольнения Хави: «Вы ищете конфликты там, где их нет»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс отреагировал на претензии в свой адрес по поводу реакции на уход Хави.

Хавбек «Барселоны» опубликовал фото с тренировки, на котором игроки сине-гранатовых улыбаются.

«После увольнения Хави Феликс опубликовал фотографию... Празднования на тренировке!» – обратили внимание в El Chiringuito.

Жоау ответил на претензии в комментариях: «Вы ищете конфликты там, где их нет 🤦🏽‍♂️!»

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24 комментария
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ИщЕте. Проверка: что делаЕте?

Редактор закончил школу? Стыдоба опубликовавшему новость.
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ИщЕте, друзья. ИщИте, это указание к действию :)
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Ответ Павел Швецов
ИщЕте, друзья. ИщИте, это указание к действию :)
Вот и вам минус прилетел. Автор обидчив )
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Ответ Wes Wes Morgan
ИщЕте. Проверка: что делаЕте? Редактор закончил школу? Стыдоба опубликовавшему новость.
Да такое и не то, чтобы под конец школы.. лет в 11 уже можно узнать
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Не "вы ищите", а "вы ищете". Автор sports это кто вообще?
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Деградация авторов спортса налицо🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ну радуется игрок возвращению в Атлетико, чего накинулись?
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Ответ Idalgo
Не "вы ищите", а "вы ищете". Автор sports это кто вообще?
Это сотрудник сайта, которого набрали по объявлению, за печеньки. Куда уж ему до школьной программы
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Как же жалко людей , которые ведутся на спам и так далее . Верьте себе и данным .
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Ней уехал в Саудию не о ком теперь желтизну печатать))
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читал в оригинале, там все абсолютно по другому.
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Дыма без огня не бывает (с)
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А чё с Феликсом? вообще никакой? На ТМ уже 30 млн стоит.
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Ответ ljolik888
Сколько Барселона выграла Чемпионатов Испании ?
При Хави 1
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Ответ Wes Wes Morgan
ИщЕте. Проверка: что делаЕте? Редактор закончил школу? Стыдоба опубликовавшему новость.
Немного подушню - Вы неправильно привели пример проверки - это две разные формы глагола, и вопросом что делаете тут проверка не пройдет)
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Ответ Wes Wes Morgan
ИщЕте. Проверка: что делаЕте? Редактор закончил школу? Стыдоба опубликовавшему новость.
Проверка: 1) что делаИте? 2) делаЙ!)))
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