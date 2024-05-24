Феликс о том, что он выложил веселое фото после увольнения Хави: «Вы ищете конфликты там, где их нет»

Жоау Феликс отреагировал на претензии в свой адрес по поводу реакции на уход Хави.

Хавбек «Барселоны» опубликовал фото с тренировки, на котором игроки сине-гранатовых улыбаются.

«После увольнения Хави Феликс опубликовал фотографию... Празднования на тренировке!» – обратили внимание в El Chiringuito.

ответил на претензии в комментариях: «Вы ищете конфликты там, где их нет 🤦🏽‍♂️!»