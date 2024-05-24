Бруну о переходе в «МЮ»: «Спросил агента: «Тоттенхэм»? После ответа «Юнайтед» я сказал: «Ты шутишь?» Стоял в гардеробной и плакал от счастья. «МЮ» – больше, чем мечта»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Тоттенхэм Бруну Фернандеш агенты Футбол

Бруну Фернандеш рассказал, как воспринял новость о переходе в «Юнайтед».

«Я никогда не забуду, где я был четыре года назад, когда узнал, что у меня появилась возможность приехать сюда. Я стоял в гардеробной нашей спальни в Лиссабоне. Мой агент позвонил мне около 10 часов вечера, а моей дочери тогда было всего три года, так что нам пора было идти спать. Я зашел в гардеробную, чтобы не шуметь.

На протяжении всей своей карьеры я говорил агенту: «Не хочу слышать ни о каком трансфере, пока он не станет на 100% реальным. Не хочу отвлекаться, пока не поступит официальное предложение». Так что я знал, если он звонит мне в такой час, что-то случилось.

– Ты готов услышать новости?

– О чем?

– О переходе.

– О переходе куда? В «Тоттенхэм»?

– В «Юнайтед».

– Ты шутишь?

– Нет, нет, я серьезно. В «Юнайтед», все улажено. Теперь это зависит только от тебя. Что ты собираешься делать?

Я даже не ответил. Я пытался сдерживать слезы. В этот момент моя жена Ана искала меня в спальне. Она открыла дверь, и спросила, почему я в гардеробной.

Я говорю: «Это Мигель. Он только что позвонил и сказал, что «Юнайтед» хочет подписать меня». Она спросила: «Подожди… Ты плачешь?» Я ответил: «Я не знаю! Думаю, это от счастья!»

Стоит представить мою ситуацию. Ходили слухи о том, что мной интересуются клубы Премьер-лиги, но единственным конкретным вариантом был «Тоттенхэм». Сейчас мне это кажется странным, но тогда я был взволнован, одной из моих жизненных целей была игра в Премьер-лиге. В итоге клубы не смогли договориться, и сделка сорвалась.

Прошло несколько месяцев, начался новый сезон, и я попытался заглушить весь шум. Поэтому, когда мой агент позвонил мне в январе, я был немного шокирован его словами про «Юнайтед».

Я сказал Ане буквально следующее: «Я чувствую, что уже живу мечтой в «Спортинге». Но это… Это больше, чем мечта. Это «Манчестер Юнайтед», – написал капитан манкунианцев в колонке The Players’ Tribune.

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25 комментариев
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Самый успешный трансфер и самый стабильный игрок МЮ после эры САФа. Но жаль, что пик его карьеры пришелся на такой ужасный период в МЮ.
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+7
Через пару лет он скажет

«Тоттенхэм?! ДА, ДАВАЙ, ТОЛЬКО ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА»
+10
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+5
Оказалось, слезы горя
+10
-7
+3
Ответ Фарид Харисов
Через пару лет он скажет «Тоттенхэм?! ДА, ДАВАЙ, ТОЛЬКО ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА»
Никогда он такого не скажет. Пока он жив, Тоттенхэм никак Манчестер Юнайтед не догонит ни по трофеям, ни по престижности.
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+3
и клуб и игрок просто топище!
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Самый успешный трансфер МЮ за последние лет 10 уж точно
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Ну как бы, МЮ > Тотенхэм, даже несмотря на последние 10 лет..

Ибо Тотенхэм, руководство которого проделало качественную работу в начале прошлого десятилетия, по итогам которой команда реально вышла на новый уровень, стала регулярно бороться за призовые места, стала котироваться и т.д.. В общем, Шпоры вышли на новую ступень......и на ней столкнулись практически с худшим МЮ в истории, который наоборот спустился на 5-6 ступеней ниже..
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Уже нет.
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БЧМ получается...
Хотя в МЮ только и осталось, что мечтать😐
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Загубил карьеру, но хоть немного заработал...
В Сентябре ему будет 30 лет, активной карьеры на высоком уровне у него осталось 3-4 года. Надо или сейчас сваливать, если хочет титулы или требовать ЗП больше, что бы хотя бы денег заработать за упущенную карьеру.
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Ждем интервью от агента.
Бруно хотел перейти в Тоттенхэм и даже расплакался, когда узнал что мы договорились о переходе в МЮ
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Бруно , наверное, единственный игрок , который держит уровень из года в год, даже если не в лучшей форме, статистика все равно на высоком уровне.
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– О переходе куда? В «Тоттенхэм»?

– В «Шинник».
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БЧМ.
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Блин. Единственное ради чего можно смотреть МЮ последние три года. Только после завершения карьеры люди оценят, насколько невероятным был Бруну. Арсенал его технических навыков просто невероятный.
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Такая радость будто в Реал переходил, а не ставшим середняком МЮ
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Ответ Ротен Роберт
Оказалось, слезы горя
😂😂😂
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