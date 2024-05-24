Бруну – болельщикам «МЮ»: «Для вас это был нелегкий сезон, мы не соответствовали стандартам. Но мы на пути к «Уэмбли», поддержите нас еще раз»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Уэмбли Бруну Фернандеш Футбол

Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш обратился к болельщикам перед финалом Кубка Англии.

В решающем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» 25 мая.

«Знаю, что этот сезон был для вас нелегким. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете, и той поддержке, которую вы нам оказывали.

Как капитан, я чувствую это сильнее, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.

Этот клуб – не просто что-то, что я могу указать красивой строчкой в социальных сетях. Это то, что мне глубоко небезразлично.

Своим детям и остальным болельщикам «Юнайтед» по всему миру я хочу сказать: «Мы на пути к «Уэмбли». Поддержите нас еще раз», – сказал Бруну Фернандеш.

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11 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели кто то верит что МЮ может победить МанСити ?
Чудеса иногда случаются
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели кто то верит что МЮ может победить МанСити ?
Так же писали перед матчем против скаузеров на пути к финалу! Увидим что будет
+4
0
+4
Поддержите нас ещё раз а мы ещё раз не посоответствуем стандартам
+4
-3
+1
Неужели кто то верит что МЮ может победить МанСити ?
+6
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Верим Бруно !
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Ок ,в этот раз поддержу! Но не подведи.
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в следующем сезоне мю у всех выиграет
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Бруну: «Мы на пути к «Уэмбли», подержите наше пиво»
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