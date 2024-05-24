Канчельскис об РПЛ: «Перед последним туром подскочат продажи успокоительных. Лучше всего болельщикам «Дианмо», им можно смотреть только один матч, не обращая внимания на параллельный»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис высказался об ажиотаже вокруг последнего тура Мир РПЛ.

«Чемпионство ходит из рук в руки в этом сезоне. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» любезно передают друг другу титул, но никто так и не решается его забрать.

Наверное, перед последним туром РПЛ подскочат продажи успокоительных. Лучше всего в этом плане болельщикам «Дианмо», потому что им можно смотреть только один матч, не обращая внимания на параллельную игру», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

«Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» с 54 очками.

«Динамо» для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью в заключительном туре с «Краснодаром».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
болельщики динамо за 60 лет без побед уже могут и без успокоительного....
+4
-1
+3
«Дианмо», «Зенти» или «Крансорад»🤔
+4
-1
+3
Успокоительные для девочек. И Дорогие Динамики, как же вы раздражаете со своим "валидолом". Валидол - это синтетическая мяточка для женщин в преклонном. Ну купите себе мяту, пустырник, хмель, драже Вечернее.
+2
0
+2
Скорее подскочат продажи алкоголя
+1
-1
0
Дианмо🤣 Админ , видимо, уже на каникулах и все забыл
0
0
0
Ответ catcher69
болельщики динамо за 60 лет без побед уже могут и без успокоительного....
48 лет...
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
Скорее подскочат продажи алкоголя
Для российского народа самое лучшее успокоительное...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий