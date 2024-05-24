Канчельскис об РПЛ: «Перед последним туром подскочат продажи успокоительных. Лучше всего болельщикам «Дианмо», им можно смотреть только один матч, не обращая внимания на параллельный»

Андрей Канчельскис высказался об ажиотаже вокруг последнего тура Мир РПЛ.

«Чемпионство ходит из рук в руки в этом сезоне. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» любезно передают друг другу титул, но никто так и не решается его забрать.

Наверное, перед последним туром подскочат продажи успокоительных. Лучше всего в этом плане болельщикам «Дианмо», потому что им можно смотреть только один матч, не обращая внимания на параллельную игру», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

« » с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим « » на три балла. Второе место занимает « » с 54 очками.

«Динамо» для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью в заключительном туре с «Краснодаром».