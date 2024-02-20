Федотов назвал «совершенством» игру Айссауи в ролике ЦСКА о новичке. Тренер попросил найти «настоящий алжирский брилиант» – ему показали голы Бензема и Зидана
ЦСКА презентовал новичка Сида Ахмеда Айссауи видеороликом.
Сегодня клуб объявил о трансфере полузащитника сборной Алжира U20. Айссауи подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года.
За несколько минут до официального объявления пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер опубликованным в телеграм-канале видеороликом, в котором главный тренер Владимир Федотов просит найти «главного таланта из Алжира». После просмотра на большом экране моментов с голами Карима Бензема и Зинедина Зидана за «Реал» Федотов заявляет: «Вы не поняли, мне нужен настоящий алжирский бриллиант. Достаньте мне самое золото».
После того, как на экране показали фрагмент игры Айссауи, тренер прокомментировал: «Совершенство».
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Время показало, что Заболотный ещё не самое страшное. Вот докатились до подобных трансферов, которые объявляют прям с такой помпой, будто бы реально Бензема приехал. А Федотова жаль, не на такие бриллианты он рассчитывал
Ну и вот
Жду, когда на футболке будет Comedy club
хорошо не якутский...