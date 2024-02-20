Федотов назвал «совершенством» игру Айссауи в ролике ЦСКА о новичке. Тренер попросил найти «настоящий алжирский брилиант» – ему показали голы Бензема и Зидана

Теги ЦСКА Карим Бензема премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Владимир Федотов соцсети Сид Ахмед Айссауи Футбол

ЦСКА презентовал новичка Сида Ахмеда Айссауи видеороликом.

Сегодня клуб объявил о трансфере полузащитника сборной Алжира U20. Айссауи подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года.

За несколько минут до официального объявления пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер опубликованным в телеграм-канале видеороликом, в котором главный тренер Владимир Федотов просит найти «главного таланта из Алжира». После просмотра на большом экране моментов с голами Карима Бензема и Зинедина Зидана за «Реал» Федотов заявляет: «Вы не поняли, мне нужен настоящий алжирский бриллиант. Достаньте мне самое золото».

После того, как на экране показали фрагмент игры Айссауи, тренер прокомментировал: «Совершенство».

Новичок ЦСКА за 150 тысяч – талантливый алжирец без матчей на взрослом уровне

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28 комментариев
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Ответ Фут.Боль
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Щас бы не уметь в иронию
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Помню Борзыкин угарал: поставьте себя на место Федотова, вы возглавляете отечественный топ клуб, а у вас опять в атаке Заболотный...
Время показало, что Заболотный ещё не самое страшное. Вот докатились до подобных трансферов, которые объявляют прям с такой помпой, будто бы реально Бензема приехал. А Федотова жаль, не на такие бриллианты он рассчитывал
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+15
Ответ Shuller18
Помню Борзыкин угарал: поставьте себя на место Федотова, вы возглавляете отечественный топ клуб, а у вас опять в атаке Заболотный... Время показало, что Заболотный ещё не самое страшное. Вот докатились до подобных трансферов, которые объявляют прям с такой помпой, будто бы реально Бензема приехал. А Федотова жаль, не на такие бриллианты он рассчитывал
не понимаю, че за духота, просто обыграли мем🤷‍♂️
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брульянтовый алмаз высшей степени огранки !!!!!!!!!!
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Найдите мне совершенство, которое я выживу из команды через год ))
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Там спонсор у цска Apoteka

Ну и вот

Жду, когда на футболке будет Comedy club
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Слушайте, можете дальше минусовать, но в заголовке слово БРИЛЛИАНТ написано с ошибкой
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я фигею от этого видео, 73.5 мб на 36 секунд - они что там, не знают что такое "оптимизация видео"??... или это они на радостях, что такую звезду подписали? шума прям на всю вселенную, не клуб, а какой-то балаган уже...
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Зизу и Бензема: 🗿🗿
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Спасибо, что не Долгов
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доставка то хоть бесплатная?
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Совершенство для Федотова это Заболотный.
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Актёрская игра, как и тренерская на одинаковом уровне😅
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Ответ catcher69
брульянтовый алмаз высшей степени огранки !!!!!!!!!!
Ограненный алмаз => бриллиант (определенной формы).
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Ограненный алмаз => бриллиант (определенной формы).
знаем...грамошные...
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Прикольно! Лишь бы не прибили паренька такой иронией!
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Стеб засчитан
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Жаль, что до сих пор таковым словом не сказать о защите ЦСКА🤷‍♂️
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Вы не поняли...Достаньте мне настоящий алжирский бриллиант за 250к евро
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Клоунада в любимом клубе
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Тренер попросил найти настоящий алжирский брил(л)иант...
хорошо не якутский...
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Ответ Ярик01
Совершенство для Федотова это Заболотный.
Обляков
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Мдас...(((
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Ответ Фут.Боль
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Интересно как вы в жизни живете с таким чувством юмора и иронией..
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