Федотов назвал «совершенством» игру Айссауи в ролике ЦСКА о новичке. Тренер попросил найти «настоящий алжирский брилиант» – ему показали голы Бензема и Зидана

ЦСКА презентовал новичка Сида Ахмеда Айссауи видеороликом.

Сегодня клуб объявил о трансфере полузащитника сборной Алжира U20. Айссауи подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 2 года.

За несколько минут до официального объявления пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер опубликованным в телеграм-канале видеороликом, в котором главный тренер просит найти «главного таланта из Алжира». После просмотра на большом экране моментов с голами и за « » Федотов заявляет: «Вы не поняли, мне нужен настоящий алжирский бриллиант. Достаньте мне самое золото».

После того, как на экране показали фрагмент игры Айссауи, тренер прокомментировал: «Совершенство».

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