РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева
РФС обратился в «Ахмат» по болельщику, бросившему бутылку в игрока «Зенита».
После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.
«Российский футбольный союз обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в футболиста «Зенита» Васильева», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Во-вторых, не бросил бутылку, а в порыве негативных эмоций отрицательно отправил пластиковый сосуд в голову игрока Зенита
И в третьих, извиниться не хочешь?