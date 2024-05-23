РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС происшествия болельщики Ахмат Матч ТВ Дмитрий Васильев 2004 Футбол

РФС обратился в «Ахмат» по болельщику, бросившему бутылку в игрока «Зенита».

После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.

«Российский футбольный союз обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в футболиста «Зенита» Васильева», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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9 комментариев
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Так ведь это минутное дело - фан-айди же есть. Сейчас по базе данных пробьют и... Васильев быстренько перед ним извинится!
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Цирк. Был бы ФанID - такой ##### не было бы!
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Черчесов: «Не обратился, а вежливо попросил»
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Фан айди себя дискредитировал
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Сейчас найдут)) житель Саратова Пупкин Василий Петрович. Несмотря на то, что находился в это время на смене в родном городе, умудрился прилететь в Грозный, попасть на стадион и улететь обратно. Был засечен органами охраны правопорядка, но из-за восточного гостеприимства его не решились задержать.
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Ответ Григорий Геник
Черчесов: «Не обратился, а вежливо попросил»
Во-первых, я тебя приветствую
Во-вторых, не бросил бутылку, а в порыве негативных эмоций отрицательно отправил пластиковый сосуд в голову игрока Зенита
И в третьих, извиниться не хочешь?
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Ответ qwaza
Цирк. Был бы ФанID - такой ##### не было бы!
Так, стоп
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Ответ qwaza
Цирк. Был бы ФанID - такой ##### не было бы!
Ты вот шутишь, а Фан АйДи обязателен только для жителей "континентальной России", а в Чечне, как и любые другие законы РФ, носят рекомендательный характер.
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