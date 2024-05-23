РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева

РФС обратился в «Ахмат» по болельщику, бросившему бутылку в игрока «Зенита».

После матча 29‑го тура Мир между « » и « » (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых .

«Российский футбольный союз обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в футболиста «Зенита» Васильева», – сообщили в службе коммуникаций РФС.