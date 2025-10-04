Мусаев о 2:0: «В 1-м тайме «Ахмат» создал нам много проблем, нельзя так играть. Хорошо, что мы были хороши в реализации. 2-й тайм был нормального качества»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ахматом».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в 11-м туре Мир РПЛ .

– Недоволен, в первом тайме «Ахмат » создал нам много проблем и моментов, нельзя столько позволять. Хорошо, что мы были хороши в реализации, забили свои моменты, Стас Агкацев потащил пенальти. Но первым таймом недоволен, нельзя так играть.

Второй тайм был нормального качества, практически ничего не дали сопернику сделать, сами были опасны в атаках. Была определенная нервозность перед матчем, не могли забить три матча. Я рад, что добыли эту сложнейшую победу, другой она и не могла быть. Идем дальше, пауза на игры сборных сейчас к месту.

– Что с Торменой?

– Ударился в штангу. Надеемся, что это ушиб, но нужно делать снимок, – сказал Мусаев .