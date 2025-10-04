У Сергеева гол и ассист за 6 минут матча с «Локо». Мяч форварда «Динамо» засчитали после ВАР

Иван Сергеев оформил два результативных действия в игре с «Локомотивом».

Нападающий «Динамо » сравнял счет на 22-й и отдал ассист на Бителло на 27-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ (2:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Гол Сергеева засчитали после того, как ВАР проверил, пересек ли мяч линию ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

На счету 30-летнего форварда 3 гола и 1 голевая передача в 11 матчах чемпионата России.