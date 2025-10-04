«Факел» выиграл в первом матче после увольнения Шалимова – 2:1 у «Волги». Команда идет 2-й в Первой лиге

«Факел» обыграл «Волгу» в 13-м туре Pari Первой лиги (2:1).

Воронежцы победили благодаря дублю нападающего Белайди Пуси, в составе соперника отличился Михаил Умников. Это был первый матч «Факела» после увольнения Игоря Шалимова 29 сентября, сейчас команду возглавляет Олег Василенко.

После 13 туров «Факел» идет 2-м в Первой лиге, «Волга» находится на 13-м месте. В следующем матче воронежцы 11 октября сыграют в гостях с «Шинником», клуб из Ульяновска в тот же день примет «Енисей».