Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»
Микелю Артете понравилась игра «Арсенала» с «Вест Хэмом» (2:0) в АПЛ.
«Мы возглавили таблицу после нескольких важных матчей за последнюю неделю и нескольких травм. Потери были и сегодня, но мы смогли отреагировать.
Мы доминировали и полностью заслужили победу. У нас были очень явные голевые моменты, которые мы не использовали», – отметил главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости