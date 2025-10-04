  • Спортс
  • Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»
7

Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»

Микелю Артете понравилась игра «Арсенала» с «Вест Хэмом» (2:0) в АПЛ.

«Мы возглавили таблицу после нескольких важных матчей за последнюю неделю и нескольких травм. Потери были и сегодня, но мы смогли отреагировать.

Мы доминировали и полностью заслужили победу. У нас были очень явные голевые моменты, которые мы не использовали», – отметил главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoВест Хэм
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
