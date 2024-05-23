Де Бур об «Интере»: «Снова выйти в финал ЛЧ будет невероятно сложно, но они на верном пути. Показывают красивый футбол при Индзаги, радуют глаз»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Франк де Бур Футбол

Франк де Бур оценил работу Симоне Индзаги в миланском «Интере».

В нынешнем сезоне «нерадзурри» стали чемпионами Италии за 5 туров до конца сезона, обыграв в дерби «Милан» (2:1). 

В прошлом сезоне клуб под руководством Симоне Индзаги дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1). 

– Индзаги способен привести команду к новому титулу и, возможно, к победе в Лиге чемпионов?

– Индзаги – отличный тренер, команда показывает красивый футбол, радует глаз. Это прекрасное сочетание. Если им удастся приобрести одного-двух игроков, они смогут остаться на вершине [в чемпионате Италии].

В прошлом сезоне они уже сделали это, и если продолжат в том же духе, возможно, снова окажутся в финале [Лиги чемпионов] или даже выиграют его.

Однако, есть много сильных команд, и все хотят одного и того же. Это будет невероятно сложно, но они на верном пути, – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера». 

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2 комментария
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Желаю Индзаги в следующем сезоне дойти до финала ЛЧ. И проиграть там Сити)
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Как бы за долги не вылететь в 4ю лигу. Будет очень жаль, хотя больше чем пол Италии только обрадуется
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