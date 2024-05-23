Де Бур об «Интере»: «Снова выйти в финал ЛЧ будет невероятно сложно, но они на верном пути. Показывают красивый футбол при Индзаги, радуют глаз»

Франк де Бур оценил работу Симоне Индзаги в миланском «Интере».

В нынешнем сезоне «нерадзурри» стали чемпионами Италии за 5 туров до конца сезона, обыграв в дерби « » (2:1).

В прошлом сезоне клуб под руководством дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

– Индзаги способен привести команду к новому титулу и, возможно, к победе в ?

– Индзаги – отличный тренер, команда показывает красивый футбол, радует глаз. Это прекрасное сочетание. Если им удастся приобрести одного-двух игроков, они смогут остаться на вершине [в чемпионате Италии].

В прошлом сезоне они уже сделали это, и если продолжат в том же духе, возможно, снова окажутся в финале [Лиги чемпионов] или даже выиграют его.

Однако, есть много сильных команд, и все хотят одного и того же. Это будет невероятно сложно, но они на верном пути, – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера».