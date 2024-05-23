Де Бур об «Интере»: «Снова выйти в финал ЛЧ будет невероятно сложно, но они на верном пути. Показывают красивый футбол при Индзаги, радуют глаз»
Франк де Бур оценил работу Симоне Индзаги в миланском «Интере».
В нынешнем сезоне «нерадзурри» стали чемпионами Италии за 5 туров до конца сезона, обыграв в дерби «Милан» (2:1).
В прошлом сезоне клуб под руководством Симоне Индзаги дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).
– Индзаги способен привести команду к новому титулу и, возможно, к победе в Лиге чемпионов?
– Индзаги – отличный тренер, команда показывает красивый футбол, радует глаз. Это прекрасное сочетание. Если им удастся приобрести одного-двух игроков, они смогут остаться на вершине [в чемпионате Италии].
В прошлом сезоне они уже сделали это, и если продолжат в том же духе, возможно, снова окажутся в финале [Лиги чемпионов] или даже выиграют его.
Однако, есть много сильных команд, и все хотят одного и того же. Это будет невероятно сложно, но они на верном пути, – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера».