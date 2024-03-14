«Интер» проиграл впервые в 2024 году. У миланцев были 14 побед и ничья с конца декабря

Теги Интер Симоне Индзаги Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» уступил впервые с конца прошлого года.

Команда Симоне Индзаги завершила основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» со счетом 1:2 после 1:0 в первой игре. В дополнительное время голов не было, в серии одиннадцатиметровых сильнее были мадридцы.

В последний раз «Интер» проигрывал 20 декабря – в дополнительное время «Болонье» в Кубке Италии (1:2). С тех пор у «нерадзурри» были 14 побед и одна ничья.

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109 комментариев
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Как же хорошо для футбола, и для болельщиков что отменили тупое правило выездного гола, иначе сегодня Интер тупо из за выездного гола прошёл бы дальше. Нынче больше играют в атаку, чем тогда, когда за счёт того правила проскакивали в следующий раунд. А по нынешним правилам, больше шоу, больше красок. 🔥🔥🔥 Атлетико супер
+70
-10
+60
Как бездарно игроки Интера пробивали пенальти...
+24
-1
+23
Незабитые голы в первом матче,Интеру аукнулись.
Бывает.
Ждём жеребьёвку!
+19
-2
+17
Браво атлеты.. Характер 💪
Многие здесь Интер считали вторым фаворитом после Сити на победу в ЛЧ..

Вспомнилось, как они Баварию в 2016-м и Ливерпуль в 2020-м тормознули.. Тогдашних фаворитов..
+20
-6
+14
Ответ Владимир Владимирович
Как же хорошо для футбола, и для болельщиков что отменили тупое правило выездного гола, иначе сегодня Интер тупо из за выездного гола прошёл бы дальше. Нынче больше играют в атаку, чем тогда, когда за счёт того правила проскакивали в следующий раунд. А по нынешним правилам, больше шоу, больше красок. 🔥🔥🔥 Атлетико супер
Атлетико при Симеоне, способен обыграть любой топ-клуб, что не раз доказывал на деле!
+13
-2
+11
Интер забыл про главное правило. Забили и ушли сразу в оборону, инициативу полную отдали Атлетико. План может бы и сработал, если бы реализовали две классные контратаки, но оба классных паса Мартинеса не были реализованы Тюрамом и Бареллой.
Атлетико напомнил всем, что эта за команда. Сильный характер из тренера, передается лидерам в виде Облака, Савича, Коке, Гризмана. А от них уже всей команде.
Последние кадры трансляции шикарные, весь стадион включает фонарики на телефоне, весь стадион светиться. Симеоне смотрит на это, на лице улыбка, он поднимает руки в небо, стучит по груди себя, в глазах видны нотки сентиментальности. В этот момент он думает, нужно ли уходить когда нибудь уходить в Интере, ведь тебя так сильно любят здесь.
+11
-1
+10
ТРИ команды в 1/4 ЛЧ. Ла Лига всё равно топ
+13
-4
+9
Ответ Циник Петербургский
Как бездарно игроки Интера пробивали пенальти...
Второй мяч Облак вытащил за счёт скилла.

Сам удар был мощнейшим и близко к штанге, обычно вратари до таких достают пальцами и пропускают с небольшой измененной траекторией
+8
0
+8
Зачем Санчеса откопали из нафталина?))
+9
-2
+7
Ответ Red_Marlboro_
Кто то ещё пишет, что Серия А лучше Ла Лиги ) Хотя даже сдавший по игре Атлетико прошёл гегемона этого сезона в Италии, да и встреча действующих чемпионов этих стран закончилась не в пользу итальянцев
ой плиииать , дома и по пенальти?! ну конечно это аргумент в пользу лалиги точно!
+14
-7
+7
Интер сам виноват. Сыграли плохо и плохой менеджмент заменами от Индзаги. В целом сезон закончен вполне успешно, так как главной целью изначально ставили скудетто
+10
-3
+7
Начиная с коэффициента на Атлетико до матча и тупого комментатора на матч тв, который преподнес победу атлетико как сенсацию, лютейшая дичь, Атлетико с Симеоне, это самый нежеланный соперник для фаворитов ЛЧ. Ненавижу Атлетико и футбол Симеоне, но Атлетико это тоже гранд мирового футбола, Симеоне заслуживает каждый евро который зарабатывает в этом клубе!
+10
-4
+6
вот и ваш Интер в сетке без португальцев и других итальянцев
+15
-9
+6
Кто то ещё пишет, что Серия А лучше Ла Лиги ) Хотя даже сдавший по игре Атлетико прошёл гегемона этого сезона в Италии, да и встреча действующих чемпионов этих стран закончилась не в пользу итальянцев
+16
-10
+6
Ответ Доминатор3000
Незабитые голы в первом матче,Интеру аукнулись. Бывает. Ждём жеребьёвку!
Так и по сегодняшнему матчу Тюрам передает привет.
+6
0
+6
Поражение имени индзаги
+5
0
+5
Как там дела у лучшего полузащитника Европы?
+8
-3
+5
Ответ Родя Раскольников
Это говорит что 4 команда Ла Лиги не хуже почти чемпиона Италии с 200 очковым отрывом.
В отдельно взятом матче все что угодно может случится
+6
-1
+5
Лаутаро что то из молодого Рамоса исполнил.Самое конченое исполнение пенки на моей памяти,где то на уровне паненки Джордана
+6
-2
+4
Я в лиге прогнозов поставил на проход Атлетико. Переоценивали Интер, ведь в прошлом сезоне в соперниках были не из топ лиги: Порту, Бенфика и Милан. Попадись из Англии или из Испании, они не вышли бы в финал с Сити. Лично мое мнение
+6
-2
+4
Ответ Наталья Цветаева
ой плиииать , дома и по пенальти?! ну конечно это аргумент в пользу лалиги точно!
На групповом этапе ЛЧ было три группы с итальянскими и испанскими клубами: во всех трех испанские заняли первое место, итальянцы - второе. 3 победы испанцев, 3 ничьи, 0 итальянских побед. Плей-офф: 2 испанские команды выбивают 2 итальянские. Итог: в 1/4 - 3 испанских и 0 итальянских клубов. Глобальный итог: даже нынешняя Ла Лига кратно сильнее Серии А.
+5
-2
+3
Ответ Циник Петербургский
Как бездарно игроки Интера пробивали пенальти...
Как бездарно распорядились своими моментами в основное время
+3
0
+3
Ответ Наталья Цветаева
ой плиииать , дома и по пенальти?! ну конечно это аргумент в пользу лалиги точно!
Это говорит что 4 команда Ла Лиги не хуже почти чемпиона Италии с 200 очковым отрывом.
+8
-5
+3
Не сенсация конечно, но сюрприз. 4й четвертьфинал Симеоне. А еще был 1 полуфинал и 2 финала. Легенда!
+3
0
+3
Первая серьезная проверка - и всё.
+3
0
+3
Серией пенальти канешно порадовали знатно)) Кайф полнейший!)
Интер со Скудетто, а матрасам удачи в ЛЧ!
+4
-1
+3
Тут Испанская команда в соперниках,
а не Итальянская Болонья итд
+4
-2
+2
Ответ dr. cage
Браво атлеты.. Характер 💪 Многие здесь Интер считали вторым фаворитом после Сити на победу в ЛЧ.. Вспомнилось, как они Баварию в 2016-м и Ливерпуль в 2020-м тормознули.. Тогдашних фаворитов..
Это шиза считать Интер за фаворита в лч
+11
-9
+2
Ответ Гарун Алиев
Лаутаро что то из молодого Рамоса исполнил.Самое конченое исполнение пенки на моей памяти,где то на уровне паненки Джордана
Лаутаро преемник Игуаина
+3
-1
+2
Испания в очередной раз поставила на колени Италию)
+8
-6
+2
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