«Интер» проиграл впервые в 2024 году. У миланцев были 14 побед и ничья с конца декабря
«Интер» уступил впервые с конца прошлого года.
Команда Симоне Индзаги завершила основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» со счетом 1:2 после 1:0 в первой игре. В дополнительное время голов не было, в серии одиннадцатиметровых сильнее были мадридцы.
В последний раз «Интер» проигрывал 20 декабря – в дополнительное время «Болонье» в Кубке Италии (1:2). С тех пор у «нерадзурри» были 14 побед и одна ничья.
Бывает.
Ждём жеребьёвку!
Многие здесь Интер считали вторым фаворитом после Сити на победу в ЛЧ..
Вспомнилось, как они Баварию в 2016-м и Ливерпуль в 2020-м тормознули.. Тогдашних фаворитов..
Атлетико напомнил всем, что эта за команда. Сильный характер из тренера, передается лидерам в виде Облака, Савича, Коке, Гризмана. А от них уже всей команде.
Последние кадры трансляции шикарные, весь стадион включает фонарики на телефоне, весь стадион светиться. Симеоне смотрит на это, на лице улыбка, он поднимает руки в небо, стучит по груди себя, в глазах видны нотки сентиментальности. В этот момент он думает, нужно ли уходить когда нибудь уходить в Интере, ведь тебя так сильно любят здесь.
Сам удар был мощнейшим и близко к штанге, обычно вратари до таких достают пальцами и пропускают с небольшой измененной траекторией
Интер со Скудетто, а матрасам удачи в ЛЧ!
а не Итальянская Болонья итд