«Интер» проиграл впервые в 2024 году. У миланцев были 14 побед и ничья с конца декабря

«Интер» уступил впервые с конца прошлого года.

Команда Симоне Индзаги завершила основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против « » со счетом 1:2 после 1:0 в первой игре. В дополнительное время голов не было, в серии одиннадцатиметровых сильнее были мадридцы.

В последний раз « » проигрывал 20 декабря – в дополнительное время «Болонье» в Кубке Италии (1:2). С тех пор у «нерадзурри» были 14 побед и одна ничья.