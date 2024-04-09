Индзаги о вылете «Интера» из ЛЧ: «Должны были забить на «Сан-Сиро» еще, но сожалений нет. Нужно гордиться прогрессом в еврокубках за три года»

Теги Интер Симоне Индзаги Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сан-Сиро Футбол

Симоне Индзаги высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов.

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» по сумме двух игр. В Серии А команда Индзаги лидирует с отрывом в 14 очков.

«Нужно посмотреть на путь, который мы прошли. Мы должны гордиться прогрессом в еврокубках за последние три года. В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал. А в этом сезоне вылетели по пенальти.

Мы должны были забить на «Сан-Сиро» еще раз. Но у меня нет никаких сожалений. Таков футбол», – сказал Индзаги.

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13 комментариев
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Ответ Salamat Tolegen
ты прошел слабых команд, а как только на пути встал более менее крепкая команда, так сразу показал свой уровень. Гордиться нечем, все еще на багаже Конте.
Простите, вы это кому адресовали?
+4
0
+4
Сегодня же время еврокубков, почему тут Интер и его сотрудники?
+3
0
+3
Ответ Salamat Tolegen
ты прошел слабых команд, а как только на пути встал более менее крепкая команда, так сразу показал свой уровень. Гордиться нечем, все еще на багаже Конте.
В предыдущей ЛЧ тоже слабенькие все были?)
+5
-3
+2
позорники..
+2
-1
+1
Ответ AdP
В предыдущей ЛЧ тоже слабенькие все были?)
Ну всё таки в предыдущей ЛЧ помогла жеребьёвка плей-офф
+1
0
+1
Не сказать что дома так уж рвали и метали, на один гол и наиграли
+1
-1
0
Интер хороший крепкий середняк, не более того
+1
-1
0
Ответ Salamat Tolegen
ты прошел слабых команд, а как только на пути встал более менее крепкая команда, так сразу показал свой уровень. Гордиться нечем, все еще на багаже Конте.
Пенальти все таки не тренер бьет. Не фартануло просто. Ну и Отсутствие внятного резерва сыграло основную роль
+1
-1
0
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