Индзаги о вылете «Интера» из ЛЧ: «Должны были забить на «Сан-Сиро» еще, но сожалений нет. Нужно гордиться прогрессом в еврокубках за три года»
Симоне Индзаги высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов.
Прошлогодний финалист Лиги чемпионов выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» по сумме двух игр. В Серии А команда Индзаги лидирует с отрывом в 14 очков.
«Нужно посмотреть на путь, который мы прошли. Мы должны гордиться прогрессом в еврокубках за последние три года. В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал. А в этом сезоне вылетели по пенальти.
Мы должны были забить на «Сан-Сиро» еще раз. Но у меня нет никаких сожалений. Таков футбол», – сказал Индзаги.