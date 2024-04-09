Индзаги о вылете «Интера» из ЛЧ: «Должны были забить на «Сан-Сиро» еще, но сожалений нет. Нужно гордиться прогрессом в еврокубках за три года»

Симоне Индзаги высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов.

Прошлогодний финалист выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив « » по сумме двух игр. В Серии А команда Индзаги лидирует с отрывом в 14 очков.

«Нужно посмотреть на путь, который мы прошли. Мы должны гордиться прогрессом в еврокубках за последние три года. В прошлом сезоне мы заслуженно вышли в финал. А в этом сезоне вылетели по пенальти.

Мы должны были забить на « » еще раз. Но у меня нет никаких сожалений. Таков футбол», – сказал .