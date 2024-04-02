«Интер» квалифицировался в ЛЧ на следующий сезон

«Интер» стал 2-м клубом в топ-лигах, обеспечившим себе место в Лиге чемпионов.

Команда Симоне Индзаги лидирует в чемпионате Италии, набрав 79 очков за 30 туров. На пятом месте идет « » с 52 баллами, обогнать ее может « », у которой 29 матчей и 50 очков.

Даже в случае победы бергамасков над «Фиорентиной» в перенесенном матче отрыв « » от пятой строчки будет составлять больше 24 очков за 8 туров до завершения чемпионата.

30 марта в Лигу чемпионов квалифицировался «Байер», возглавляющий таблицу Бундеслиги.