«Интер» квалифицировался в ЛЧ на следующий сезон
«Интер» стал 2-м клубом в топ-лигах, обеспечившим себе место в Лиге чемпионов.
Команда Симоне Индзаги лидирует в чемпионате Италии, набрав 79 очков за 30 туров. На пятом месте идет «Рома» с 52 баллами, обогнать ее может «Аталанта», у которой 29 матчей и 50 очков.
Даже в случае победы бергамасков над «Фиорентиной» в перенесенном матче отрыв «Интера» от пятой строчки будет составлять больше 24 очков за 8 туров до завершения чемпионата.
30 марта в Лигу чемпионов квалифицировался «Байер», возглавляющий таблицу Бундеслиги.
(С) Индзаги