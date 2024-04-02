«Интер» квалифицировался в ЛЧ на следующий сезон

Теги Интер Рома Аталанта Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» стал 2-м клубом в топ-лигах, обеспечившим себе место в Лиге чемпионов.

Команда Симоне Индзаги лидирует в чемпионате Италии, набрав 79 очков за 30 туров. На пятом месте идет «Рома» с 52 баллами, обогнать ее может «Аталанта», у которой 29 матчей и 50 очков.

Даже в случае победы бергамасков над «Фиорентиной» в перенесенном матче отрыв «Интера» от пятой строчки будет составлять больше 24 очков за 8 туров до завершения чемпионата.

30 марта в Лигу чемпионов квалифицировался «Байер», возглавляющий таблицу Бундеслиги.

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11 комментариев
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— Задача на сезон выполнена, за чемпионство мне не доплачивают. Я в отпуск

(С) Индзаги
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Вот это поворот!
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ещё бы не квалифицировался) вот прикол если Болонья выйдет в ЛЧ)
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Красиво, рекордно.
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получается, Интер займет место не ниже 4го?
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Ответ Pavel Vasiliev
ещё бы не квалифицировался) вот прикол если Болонья выйдет в ЛЧ)
Ну тут многое зависит от головы Гасперини и ног Алексея Миранчука )полагаю Болонья еще потеряет очки, вот только сможет ли Аталанта воспользоваться этим. Еще и Рома есть
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Неплохо
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Порадовали главного болельщика, Аллегри больше всех топил за Интер в этом сезоне.
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Ответ Pavel Vasiliev
ещё бы не квалифицировался) вот прикол если Болонья выйдет в ЛЧ)
Не удивлюсь, если вслед за Интером и Миланом, в ЛЧ квалифицируются Болонья и Аталанта или Рома. Ювентус Аллегри, может растереть все свое преимущество, не попав даже в ЛЕ.
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