Антонио Кассано: «Надеюсь, Мотта не возглавит «Юве» – для них важны только победы, плевать на красивый футбол. Там с ним произойдет катастрофа, как с Сарри»

Антонио Кассано посоветовал Тиаго Мотте не переходить в «Ювентус» из «Болоньи».

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист покинет «Болонью» и станет главным тренером туринцев.

«Я искренне надеюсь, что Тиаго Мотта не согласится идти в « », я всем сердцем на это надеюсь. проделал исключительную работу, он был одним из лучших тренеров в Италии вместе с и проделал фантастическую работу.

Но есть одно отличие: помните, что «Юве» уже хотел изменить курс, приглашая Сарри несколько лет назад. У «Ювентуса» всегда была мантра: «Победа не важна, она – единственное, что имеет значение». Как говорил .

Им плевать на красивый футбол. Они попытались пойти другим путем, который я считаю правильным, ведь последний, кто выиграл скудетто, был Сарри, пусть и с тысячей трудностей, но затем его уволили.

Пирло был молодым тренером, который справился неплохо, заняв четвертое место и выиграв два трофея. Они хотели пойти этим путем, но затем вернулись к старому, для них важна только победа.

Я представляю Тиаго Мотту, который является выдающимся молодым человеком, большой личностью, который проделал фантастическую работу, он приходит туда… Два, три, четыре месяца, и знаете, что произойдет? Наступит катастрофа, как это было с . Если ты нас слышишь, Тиаго, не иди в «Юве», – сказал в подкасте La Fiera del Calcio бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера».