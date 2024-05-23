Антонио Кассано: «Надеюсь, Мотта не возглавит «Юве» – для них важны только победы, плевать на красивый футбол. Там с ним произойдет катастрофа, как с Сарри»

Теги Андреа Пирло Ювентус Тиаго Мотта Антонио Кассано серия А Италия Болонья Джан Пьеро Гасперини Джампьеро Бониперти Маурицио Сарри Футбол

Антонио Кассано посоветовал Тиаго Мотте не переходить в «Ювентус» из «Болоньи».

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист покинет «Болонью» и станет главным тренером туринцев. 

«Я искренне надеюсь, что Тиаго Мотта не согласится идти в «Ювентус», я всем сердцем на это надеюсь. Тиаго Мотта проделал исключительную работу, он был одним из лучших тренеров в Италии вместе с Гасперини и проделал фантастическую работу.

Но есть одно отличие: помните, что «Юве» уже хотел изменить курс, приглашая Сарри несколько лет назад. У «Ювентуса» всегда была мантра: «Победа не важна, она – единственное, что имеет значение». Как говорил Бониперти.

Им плевать на красивый футбол. Они попытались пойти другим путем, который я считаю правильным, ведь последний, кто выиграл скудетто, был Сарри, пусть и с тысячей трудностей, но затем его уволили.

Пирло был молодым тренером, который справился неплохо, заняв четвертое место и выиграв два трофея. Они хотели пойти этим путем, но затем вернулись к старому, для них важна только победа.

Я представляю Тиаго Мотту, который является выдающимся молодым человеком, большой личностью, который проделал фантастическую работу, он приходит туда… Два, три, четыре месяца, и знаете, что произойдет? Наступит катастрофа, как это было с Сарри. Если ты нас слышишь, Тиаго, не иди в «Юве», – сказал в подкасте La Fiera del Calcio бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера».

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну в этом смысле Кассано прав. Сарри зря тогда убрали.
+17
-1
+16
Выдал базу
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Шиянов
Ну Юве всегда в так себе футбол играл, тут скорее ГТ от стиля
Да ты что, при Липпи в 1996-1998 у Юве был лучший футбол в Европе, если б не проигранные непостижимым образом финалы, эта команда считалась бы одной из величайших в истории футбола. Их вся Европа боялась. Да и в дальнейшем "так себе футбол" позволял и в финалы выходить, и скудетто брать пачками, забивали при этом порой больше типа атакующих Ромы и Наполи.
+6
-1
+5
Проснулся итальянский Мостовой вечно всех критикует
+6
-6
0
Ну куда же без Антошки, и его советов...😉🫣😄💊
0
0
0
время покажет таких болтуны много
0
0
0
Ответ Amalfitano
Ну в этом смысле Кассано прав. Сарри зря тогда убрали.
Стиль саррибол не подошёл Ювентусу, так что, прежнее руководство правильно поступило уволив его. А вот ПирлЫчу, надо было дать ещё один сезон, возможно он сумел бы оптимально внедрить все свои футбольные идеи, и команда смогла бы бороться за Скудетто.
0
0
0
Ответ Я всех их сделал
Да ты что, при Липпи в 1996-1998 у Юве был лучший футбол в Европе, если б не проигранные непостижимым образом финалы, эта команда считалась бы одной из величайших в истории футбола. Их вся Европа боялась. Да и в дальнейшем "так себе футбол" позволял и в финалы выходить, и скудетто брать пачками, забивали при этом порой больше типа атакующих Ромы и Наполи.
Там, мне к сожалению 8 лет было, про что помню, про то и говорю
0
0
0
Ответ Я всех их сделал
Да ты что, при Липпи в 1996-1998 у Юве был лучший футбол в Европе, если б не проигранные непостижимым образом финалы, эта команда считалась бы одной из величайших в истории футбола. Их вся Европа боялась. Да и в дальнейшем "так себе футбол" позволял и в финалы выходить, и скудетто брать пачками, забивали при этом порой больше типа атакующих Ромы и Наполи.
Она и так считается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий